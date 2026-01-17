ARC Raiders: Verrückte Winterzahlen – 95 Millionen Schneebälle und legendäre Partys

Mit unglaublichen 95 Millionen geworfenen Schneebällen, einer Million Candleberry Banquets und vielem mehr, gibt es hier die verrückten Winterzahlen aus ARC Raiders.

Die Winterphase von ARC Raiders hat beeindruckende Spuren hinterlassen und liefert Zahlen, die zeigen, wie aktiv die Community in den vergangenen Wochen unterwegs war.

Insgesamt wurden 95 Millionen Schneebälle durch die Luft geschleudert, die sogar 91 Raiders ausgeknockt haben, während eine Million Candleberry-Banquets für festliche Stimmung sorgten. Dazu kamen 108 Raiders, die sich als wahre Partymaschinen erwiesen und das Event mit voller Energie begleiteten. Sie spielten ein Instrument für mindestens mehr als 20 Minuten am Stück.

Hier gibt es die verrückten Statistiken zu sehen:

Die Entwickler blicken auf ein Update zurück, das die Mischung aus frostiger Atmosphäre und actiongeladenen Begegnungen perfekt eingefangen hat. Die Spieler stellten sich nicht nur den Angriffen der ARC, sondern auch den harschen Bedingungen des Cold Snap und gingen am Ende dennoch als Gemeinschaft daraus hervor.

Mit dem Abschluss des Events lädt das Team dazu ein, persönliche Geschichten aus der Winterzeit zu teilen. Ob chaotische Schneeballschlachten, unerwartete Begegnungen oder besondere Momente im Team, die Community wird ermutigt, ihre Highlights aus dem Update festzuhalten und weiterzugeben.