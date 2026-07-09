ARC Raiders: Verschenkt zeitlich begrenzte Twitch-Belohnungen an die Community

Mit ARC Raiders startet eine neue Twitch-Drop-Kampagne, bei der ihr euch für kurze Zeit exklusive kosmetische Gegenstände sichern könnt. Die Aktion läuft vom 7. Juli um 13:00 Uhr (CEST) bis zum 24. Juli 2026 um 13:00 Uhr (CEST).

Um die Belohnungen freizuschalten, müsst ihr euren Twitch-Account mit eurem Embark-Konto verknüpfen und teilnehmende Twitch-Kanäle unterstützen. Je nach Anzahl der abgeschlossenen oder verschenkten Abonnements winken unterschiedliche Ingame-Items.

Folgende Belohnungen stehen zur Verfügung:

1 Abonnement oder Geschenk-Abo: Paramedic Backpack – Purple

3 Abonnements oder Geschenk-Abos: Raider Tool – Bastion Mace

Die kosmetischen Gegenstände sind ausschließlich während des Aktionszeitraums erhältlich. Wer die Belohnungen erhalten möchte, sollte seinen Twitch-Account rechtzeitig mit dem Embark-Konto verbinden und an der Aktion teilnehmen.