ARC Raiders: Vier Monate voller Content‑Updates, neuer Feinde und eskalierender Bedrohungen

Embark Studios hat die ARC Raiders Roadmap für Januar bis April 2026 vorgestellt und damit den Startschuss für das erste vollständige Jahr des Koop‑Shooter‑Survival Hybrids gegeben.

Nach dem Launch im Oktober und den letzten Updates für 2025 folgt nun ein klarer Ausblick auf die kommenden Monate, in denen das Team monatlich neue Inhalte liefern möchte.

Die Roadmap konzentriert sich auf frische Gegner, zusätzliche Karten, neue Bedingungen und weitere Gameplay‑Erweiterungen. Konkrete Details bleiben bewusst zurückhaltend, doch der grobe Rahmen zeigt, dass ARC Raiders in den nächsten Monaten kontinuierlich wachsen soll.

Mit Escalation beginnt die nächste Phase der laufenden Story.

Der überstandene Cold Snap hinterlässt eine gefährliche Welt, in der extreme Wetterbedingungen weiterhin den Alltag der Raiders bestimmen. Gleichzeitig nimmt die Präsenz der ARC‑Maschinen zu, während die Lage im Rustbelt immer instabiler wird. Die Entwickler sprechen von einer Bedrohung, deren Ausmaß noch niemand vollständig überblickt.

Spieler sollen sich auf eine zunehmend volatile Oberfläche einstellen, neue Herausforderungen erwarten und regelmäßig mit frischem Content versorgt werden. Embark Studios betont, dass nach Escalation noch deutlich mehr geplant ist.