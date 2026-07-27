ARC Raiders: Warnt schon jetzt vor Pops – nächste Woche wird es schmerzhaft

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Image: Embark Studios

In ARC Raiders wartet vom 27. Juli bis 2. August eine neue Woche voller Herausforderungen, während bei Ermal neue Belohnungen bereitstehen.

Vom 27. Juli bis zum 2. August stehen in ARC Raiders neue Herausforderungen und Belohnungen auf dem Programm. Besonders eine Aufgabe dürfte dabei für erhöhten Verbrauch von Schilden und Heilmitteln sorgen: Spieler sollen Schaden von Pops einstecken.

Die Entwickler kündigen die kommende Woche entsprechend augenzwinkernd an und empfehlen, sich vorsorglich mit Schilden und medizinischer Ausrüstung einzudecken. Lance dürfte angesichts der bevorstehenden Herausforderung einiges zu tun bekommen.

Vor dem Start der neuen Trials-Woche lohnt sich außerdem ein Besuch bei Ermal. Dort können sich Spieler den Blaze Grenade Blueprint sowie die Gesichtsbemalung Military Green sichern.

Mit dem neuen Bauplan lässt sich die Ausrüstung für die bevorstehenden Herausforderungen erweitern. Wer sich in den Trials mit anderen Spielern messen und in den Bestenlisten nach oben arbeiten möchte, kann sich damit bereits auf die kommende Woche vorbereiten.

Die neuen wöchentlichen Inhalte von ARC Raiders laufen vom 27. Juli bis zum 2. August.

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4 Kommentare Added

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  1. Katanameister 514800 XP Xboxdynasty MVP Silber | 27.07.2026 - 10:21 Uhr

    Ein paar Inhalte scheinen immer mal wieder noch zu kommen, so wirklich abholen will mich das Spiel aber nicht mehr.

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  2. Accolade 4170 XP Beginner Level 2 | 27.07.2026 - 10:57 Uhr

    Warnt schon jetzt vor Pops – nächste Woche wird es schmerzhaft < was zur Hölle ? Was sind Pops ? Sind das die gleichen Leute die Kund*innen schreiben statt Kunden? Idiocracy war kein Film sondern eine Doku!

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  3. Ralle89 207200 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 27.07.2026 - 18:06 Uhr

    OK die Nerven mich jetzt schon übel 😂 das wird bestimmt lustig

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