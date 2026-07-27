ARC Raiders: Warnt schon jetzt vor Pops – nächste Woche wird es schmerzhaft

In ARC Raiders wartet vom 27. Juli bis 2. August eine neue Woche voller Herausforderungen, während bei Ermal neue Belohnungen bereitstehen.

Vom 27. Juli bis zum 2. August stehen in ARC Raiders neue Herausforderungen und Belohnungen auf dem Programm. Besonders eine Aufgabe dürfte dabei für erhöhten Verbrauch von Schilden und Heilmitteln sorgen: Spieler sollen Schaden von Pops einstecken.

Die Entwickler kündigen die kommende Woche entsprechend augenzwinkernd an und empfehlen, sich vorsorglich mit Schilden und medizinischer Ausrüstung einzudecken. Lance dürfte angesichts der bevorstehenden Herausforderung einiges zu tun bekommen.

Vor dem Start der neuen Trials-Woche lohnt sich außerdem ein Besuch bei Ermal. Dort können sich Spieler den Blaze Grenade Blueprint sowie die Gesichtsbemalung Military Green sichern.

Mit dem neuen Bauplan lässt sich die Ausrüstung für die bevorstehenden Herausforderungen erweitern. Wer sich in den Trials mit anderen Spielern messen und in den Bestenlisten nach oben arbeiten möchte, kann sich damit bereits auf die kommende Woche vorbereiten.

Die neuen wöchentlichen Inhalte von ARC Raiders laufen vom 27. Juli bis zum 2. August.