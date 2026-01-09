ARC Raiders: Weitreichende Anti-Cheat-Maßnahmen angekündigt

Trotz anhaltendem Erfolg steht der PvPvE-Extraction-Shooter ARC Raiders aktuell in der Kritik. Stein des Anstoßes sind die sich häufende Anzahl Cheater sowie fehlende Updates zur Verbesserung der Spielqualität.

Nachdem zuletzt auch große Streamer wie Shroud und Ninja Kritik übten, versicherte Entwickler Embark Studios, sich der Probleme bewusst zu sein und bereits an Lösungen für diese zu arbeiten. Zudem sorgte man dafür, dass durch Cheater ausgeschaltete Spieler ihren dadurch verlorenen Loot zurückerhalten.

In einem neuen Statement kündigt man nun weitreichende Maßnahmen an, die unter anderem neue Erkennungsmechanismen sowie die Aktualisierung der Anti-Cheat-Systeme umfassen:

„Wir haben die Diskussion zum Thema Cheater in ARC Raiders verfolgt. Bitte seid euch bewusst, dass wir dieses Problem sehr ernst nehmen, eure Rückmeldungen berücksichtigen und entsprechend handeln.“ „In den nächsten Wochen werden wir wesentliche Änderungen an unseren Regeln vornehmen und neue Erkennungsmechanismen einführen, um Cheater zu identifizieren und zu entfernen. Dazu gehören die Aktualisierung unserer Anti-Cheat-Systeme für eine verbesserte Erkennung und Sperrung sowie die Anwendung von clientseitigen Korrekturen, die speziell auf den Out-of-Map-Glitch abzielen. Darüber hinaus führen wir Tools für Streamer ein, um Stream-Sniping zu reduzieren.“ „Vielen Dank für euer wertvolles Feedback und dafür, dass ihr uns dabei helft, ARC Raiders zu einem fairen und unterhaltsamen Erlebnis für alle zu machen.“