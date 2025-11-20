ARC Raiders: Zahlen zum ersten Community Event veröffentlicht

Einige interessante Zahlen wurden zum ersten Community-Event von ARC Raiders veröffentlicht.

In ARC Raiders findet mit „Breaking New Ground“ das Community-Event im Spiel statt. Spieler müssen gemeinsam Ressourcen sammeln, um einen Weg nach Stella Montis freizuschalten, was ihnen auch gelungen ist.

Embark Studios hat jetzt einige Zahlen zum Event für interessierte Spiele verraten.

Wie eine Grafik zeigt, wurde Stella Montis mehr als 25 Millionen Mal besucht. Ein einziger Raider hat unglaubliche 24.375 seiner eigenen Ressourcen gespendet. Irgendwie haben es zudem 117 Spieler geschafft, sich selbst mit einem Vulkanstein auszuschalten.

Die Grafik mit weiteren Zahlen: