ARC Raiders: Zwei Monate nach Release hält der Shooter eine gigantische Spielerbasis

Zwei Monate nach dem offiziellen Launch zeigt ARC Raiders auf Steam eine bemerkenswert stabile Spielerentwicklung.
Der Koop‑Shooter hält sich täglich zwischen 300.000 und 400.000 aktiven Spielern und behauptet damit eine Position, die für neue Multiplayer‑Titel selten langfristig erreicht wird. Die konstanten Zahlen deuten darauf hin, dass das Spiel sowohl neue Spieler anzieht als auch bestehende Nutzer langfristig bindet.
Die anhaltende Aktivität auf Steam zeigt, dass ARC Raiders im hart umkämpften Markt der Free‑to‑Play‑Shooter eine solide Basis aufgebaut hat. Die täglichen Spitzenwerte bewegen sich weiterhin deutlich über dem Durchschnitt vergleichbarer Titel, was auf eine starke Community‑Bindung, regelmäßige Updates und eine hohe Wiederkehrquote schließen lässt.
Ich kann noch nicht viel zum Service rund um das Spiel sagen, weil ich noch nicht so lange dabei bin. Aber das Teil motiviert extrem. Jede Runde was Neues, mal etwas lame – mal Kino pur
Ich habe es seit Release ,ca 60
Std gespielt und ja es macht immer wieder Spaß .
Muss auch mal wieder rein, der große Pluspunkt, wie die News schon sagt in diesem F2P Bereich ist auch das dieses Spiel bereits günstig zu haben ist. Für die paar Euronen bekommt man wirklich sehr viel!