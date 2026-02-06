ARC Raiders: Zweite Expedition startet am 1. März mit diesen Änderungen

Zweite Expedition in ARC Raiders startet am 1. März: Raiders erhalten massive Änderungen, Boni und ein neues Catch‑Up‑System.

Die nächste große Expedition in ARC Raiders steht vor der Tür: Ab dem 25. Februar können sich Raiders für die zweite Abreise aus Speranza anmelden, bevor es am 1. März erneut hinaus in die Welt jenseits des Rust Belt geht. Die Entwickler reagieren dabei direkt auf das Feedback der Community und nehmen mehrere zentrale Anpassungen vor.

Die wichtigste Änderung betrifft die Stash‑Anforderung. Viele Spieler empfanden die bisher nötige Summe für die maximalen Belohnungen als zu hoch. Deshalb wird der Wert nun auf 3 Millionen Coins gesenkt – weiterhin gut für 5 Skill Points. Damit wird der Einstieg deutlich fairer, ohne die Belohnungsstruktur zu verwässern.

Neu ist außerdem ein Skill‑Point‑Catch‑Up‑System für alle, die in der ersten Expedition nicht genug Coins sammeln konnten. Fehlende Skill Points lassen sich nun stark vergünstigt nachholen.

Für die zweite Expedition müssen pro fehlendem Punkt 300.000 Coins gesammelt werden. Erst werden die Skill Points der neuen Expedition gefüllt, danach die aus der ersten. Die Entwickler betonen jedoch, dass diese Regeln in zukünftigen Expeditionen angepasst werden können und Bonus‑Skill‑Points nicht unbegrenzt verfügbar bleiben.

Spieler, die zum ersten Mal teilnehmen, erhalten weiterhin die ursprünglichen Expedition‑Belohnungen. Wer erneut aufbricht, profitiert von zusätzlichen Skill Points, mehr Stash‑Platz und neuen kosmetischen Inhalten.

Das Patchwork‑Outfit erhält vier neue Toggles und zwei zusätzliche Farbvarianten, außerdem kommt ein neues Scrappy‑Outfit hinzu. Buffs wie XP‑Boost, Scrappy‑Materialien‑Bonus und Repair‑Wert steigen bei aufeinanderfolgenden Expeditionen weiter an, werden aber zurückgesetzt, wenn man eine Runde aussetzt.

Wichtige Fortschritte bleiben unangetastet: Trophy Display Project, Cosmetics, Raider‑Deck‑Fortschritt, freigeschaltete Regionen, Trials, Codex‑Einträge, Raider Tokens und die Position in den Leaderboards werden nicht zurückgesetzt.

Die zweite Expedition bietet damit sowohl Veteranen als auch Neueinsteigern einen klaren Vorteil – und macht den Neustart mit einem frischen Raider attraktiver als zuvor.