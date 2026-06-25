Arcade Archives NeoGeo: Eine Legende kehrt zurück: Tekken ist jetzt auf Xbox spielbar

Mit Arcade Archives 2 TEKKEN ist ein echter Fighting-Game-Klassiker zurückgekehrt und ab sofort auf Xbox Series X|S spielbar.
Der Titel bringt den Ursprung der legendären Prügelspielreihe zurück auf moderne Plattformen und lässt Spieler erneut in den Kampf um den Titel des „King of Iron Fist Tournament“ eintauchen. Im Mittelpunkt steht dabei die klassische Arcade-Erfahrung, die das Fundament der heutigen Tekken-Serie gelegt hat.
Spieler können ikonische Kämpfer erneut steuern und die frühen Anfänge der Reihe erleben, die bis heute zu den bekanntesten Fighting-Games weltweit gehört.
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Warum steht da Neo Geo? Meines Wissens nach gab es Tekken nicht auf einem Neo Geo.