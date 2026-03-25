Arcade Archives NeoGeo: FINAL LAP jetzt verfügbar – legendärer Arcade-Racer feiert Comeback

Arcade Archives 2 FINAL LAP bringt den legendären Rennspielklassiker von 1987 mit modernen Features zurück auf die Xbox.

Mit Arcade Archives 2 FINAL LAP kehrt ein echter Rennspielklassiker auf die Strecke zurück.

Der ursprünglich 1987 von Namco veröffentlichte Titel ist ab sofort für Xbox Series X|S verfügbar und lässt die Hochgeschwindigkeits-Action der Arcade-Ära neu aufleben.

FINAL LAP entstand zu einer Zeit, in der der Formel-1-Boom in Japan seinen Höhepunkt erreichte.

Genau dieses Gefühl von Geschwindigkeit, Konkurrenz und technischer Präzision transportiert das Spiel bis heute. Auf legendären Strecken liefern sich Spieler intensive Duelle, bei denen jede Zehntelsekunde über Sieg oder Niederlage entscheidet.

Die Neuauflage bleibt dem Original treu, erweitert das Erlebnis jedoch um moderne Funktionen. Neben verschiedenen Spielmodi wie ORIGINAL MODE, HI SCORE MODE und CARAVAN MODE wird erstmals ein TIME ATTACK MODE eingeführt, bei dem es ausschließlich um die schnellste Zeit geht.

Ergänzt wird das Ganze durch Komfortfunktionen wie Rückspulen, Schnellfeuer, mehrere Speicherstände sowie anpassbare Schwierigkeits- und Anzeigeoptionen.

Auch technisch wurde das Spiel weiterentwickelt. Unterstützung für Variable Refresh Rate (VRR) sorgt für ein flüssigeres Gameplay, das dem ursprünglichen Arcade-Erlebnis noch näherkommt.

Online-Ranglisten ermöglichen es zudem, sich mit Spielern weltweit zu messen und die eigenen Bestzeiten zu vergleichen.

Arcade Archives 2 FINAL LAP richtet sich an Fans klassischer Rennspiele und bringt den Geist einer ganzen Arcade-Generation auf moderne Konsolen zurück.