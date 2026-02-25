Arcade Archives NeoGeo: Rave Racer rast mit neuem Trailer auf die Xbox

Arcade Archives 2 Rave Racer feiert seinen Start auf Xbox Series X/S mit einem neuen Trailer.

Mit Arcade Archives 2 Rave Racer erscheint ein weiterer Klassiker der Spielhallenära in einer überarbeiteten Fassung für die Xbox Series X und S.

Der neue Launch-Trailer zeigt eine Präsentation, die klarer wirkt als in früheren Versionen und die typischen Drifts des Originals in einer modernen Form hervorhebt. Die musikalische Untermalung setzt den Ton und begleitet die Rennsequenzen mit einer energiegeladenen Atmosphäre.