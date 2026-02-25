Arcade Archives NeoGeo: Rave Racer rast mit neuem Trailer auf die Xbox

8 Autor: , in News / Arcade Archives NeoGeo
Image: Arcade Archives 2 Rave Racer

Arcade Archives 2 Rave Racer feiert seinen Start auf Xbox Series X/S mit einem neuen Trailer.

Mit Arcade Archives 2 Rave Racer erscheint ein weiterer Klassiker der Spielhallenära in einer überarbeiteten Fassung für die Xbox Series X und S.

Der neue Launch-Trailer zeigt eine Präsentation, die klarer wirkt als in früheren Versionen und die typischen Drifts des Originals in einer modernen Form hervorhebt. Die musikalische Untermalung setzt den Ton und begleitet die Rennsequenzen mit einer energiegeladenen Atmosphäre.

  1. Ash2X 318340 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 25.02.2026 - 19:51 Uhr

    Ist ja ganz nett, aber 17€ dafür sind schon ziemlich übertrieben 😄

  2. Rotten 102925 XP Elite User | 25.02.2026 - 19:57 Uhr

    War schon gut zu der Zeit 😅✌🏻 holt mich jetze aber nicht mehr ab 😅

  3. Ralle89 92140 XP Posting Machine Level 1 | 25.02.2026 - 19:58 Uhr

    Damals war das beeindruckend aber heute wäre das absolut nicht meins.

  6. Hey Iceman 871205 XP Xboxdynasty All Star Platin | 25.02.2026 - 20:39 Uhr

    Da kommen Nostalgiegefühle hoch ,aber der Preis drückt die wieder gewaltig nach unten 😬

  7. de Maja 327355 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 25.02.2026 - 20:43 Uhr

    Ich glaube wenn die ganzen Konsolen den Bach runter gehen, kommt mir ein Arcadeautomat ins Haus, mehr Retro geht nicht 😅

  8. DrFreaK666 221105 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 25.02.2026 - 21:36 Uhr

    Dem hätte man ruhig eine höhere Auflösung oder besser 64xSSAA spendieren können

