Arcade Archives NeoGeo: Rave Racer rast mit neuem Trailer auf die Xbox

Mit Arcade Archives 2 Rave Racer erscheint ein weiterer Klassiker der Spielhallenära in einer überarbeiteten Fassung für die Xbox Series X und S.
Der neue Launch-Trailer zeigt eine Präsentation, die klarer wirkt als in früheren Versionen und die typischen Drifts des Originals in einer modernen Form hervorhebt. Die musikalische Untermalung setzt den Ton und begleitet die Rennsequenzen mit einer energiegeladenen Atmosphäre.
Ist ja ganz nett, aber 17€ dafür sind schon ziemlich übertrieben 😄
War schon gut zu der Zeit 😅✌🏻 holt mich jetze aber nicht mehr ab 😅
Damals war das beeindruckend aber heute wäre das absolut nicht meins.
Brauche ich nicht mehr, gibt besseres heutzutage.
Das stinkt Forza Horizon 5 gewaltig gegen ab
Da kommen Nostalgiegefühle hoch ,aber der Preis drückt die wieder gewaltig nach unten 😬
Ich glaube wenn die ganzen Konsolen den Bach runter gehen, kommt mir ein Arcadeautomat ins Haus, mehr Retro geht nicht 😅
Dem hätte man ruhig eine höhere Auflösung oder besser 64xSSAA spendieren können