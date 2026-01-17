Arcade Archives NeoGeo: Space Invaders markiert historischen Meilenstein

Arcade Archives knackt 500 Spiele – Space Invaders markiert historischen Meilenstein!

Die Arcade Archives‑Reihe hat einen Punkt erreicht, den kaum jemand für möglich gehalten hätte: 500 veröffentlichte Titel, gekrönt durch Arcade Archives 2: Space Invaders, das am 25. Dezember 2025 erschienen ist.

Seit dem Start im Jahr 2014 verfolgt das Team hinter der Serie ein klares Ziel – klassische Arcade‑Spiele auf modernen Plattformen zu erhalten und sie einer neuen Generation zugänglich zu machen.

Die Entwickler betonen immer wieder, dass Arcade Archives weit mehr ist als eine einfache Re‑Release‑Reihe. Es ist ein kulturelles Erhaltungsprojekt, das Spiele aus über 24 Publisher‑Katalogen umfasst und sogar einen Guinness‑Weltrekord hält: die am längsten laufende Serie, die wöchentlich neue Spiele veröffentlicht.

Für CEO Satoshi Hamada war die Wahl eindeutig. Space Invaders löste 1978 einen gigantischen Boom aus – inklusive der berühmten Legende, dass Japan damals Münzen ausgingen. Für Hamada war es nicht nur ein historischer Meilenstein, sondern auch sein erstes Videospiel überhaupt. Damit wurde es zum perfekten Kandidaten für die Jubiläumsveröffentlichung.

Obwohl der Klassiker schon oft portiert wurde, hebt sich diese Version durch zwei zentrale Aspekte ab:

  • Verbesserte Spielbarkeit Die Serie ist bekannt für ihre extrem detaillierten Bildschirm‑ und Filteroptionen, die das Gefühl eines alten Arcade‑Monitors möglichst authentisch nachbilden.
  • Neuer Caravan‑Modus Ein Fünf‑Minuten‑Highscore‑Modus, der dem Klassiker eine moderne, kompetitive Note verleiht.

Dazu kommt eine akribische Soundrekonstruktion: Das Team sammelte mehrere Original‑Arcade‑Platinen, um die echten Geräusche aufzunehmen und Input‑Lag weiter zu reduzieren.

Hamada sieht Arcade Archives als Beitrag zur Erhaltung von Videospielgeschichte. Viele Arcade‑Platinen sind über 40 Jahre alt und funktionieren nicht mehr zuverlässig. Durch moderne Ports bleiben diese Spiele spielbar – und damit lebendig.

Die Reihe ist auf Xbox vor allem durch die ACA NEOGEO‑Titel bekannt, darunter Klassiker wie Metal Slug oder The King of Fighters. Seit der Ankündigung von Arcade Archives 2 erscheinen weiterhin wöchentlich neue Titel.

Hamada verspricht: „Wir werden so viele Titel wie möglich auf Xbox veröffentlichen – bleibt gespannt!“

  3. Eisbaer2405 48495 XP Hooligan Bezwinger | 17.01.2026 - 14:53 Uhr

    Im Grunde eine gute Sache, allerdings sind die Preise für die Arcade Archives Titel, die man meist gratis im Browser spielen kann z.b. über Internet Archives, viel zu teuer. 8,99€ kosten die Titel mit gelegentlichen Rabatten. Da finde ich MS Retro Classic weitaus besser oder aber auch die Atari Sammlung.

    0
  7. Gunslinger 37850 XP Bobby Car Rennfahrer | 17.01.2026 - 16:46 Uhr

    Spaceinvaders mag ja damals bahnbrechend gewesen sein, aber heute muss ich das nicht mehr haben.

    0
  8. 8bitninja 15650 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 17.01.2026 - 16:55 Uhr

    Tipp: Space Invaders Infinity Gene hat sich erstaunlich gut gehalten

    0

