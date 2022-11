Arcade Paradise: Drei neue Kabinett-DLCs und Soundtrack veröffentlicht

Publisher Wired Productions und das unabhängige Studio Nosebleed Interactive kündigen heute eine Erweiterung für das 90er-Jahre Arcade- und Lichtmanagement-Kombispiel Arcade Paradise an.

Coin-Op Pack #1 enthält drei brandneue Arcade-Kabinetts, die den ersten Schritt auf einer Roadmap für zukünftige Inhalte darstellen, die in den kommenden Monaten veröffentlicht werden.

Zur Feier des Coin-Op Pack #1 erscheint heute auch die Arcade Paradise Double Vinyl LP! Inspiriert vom Setting des Spiels in den frühen 90er Jahren – der Ära der limitierten Auflage – wird es nur eine Auflage von 1000 Stück geben.

Coin-Op Pack #1 fügt Arcade Paradise drei brandneue Spiele hinzu, Empathy, Smoke ‚em und CyberDance Euromix, die als Bundle für 3,99 Euro oder einzeln für 1,99 Euro erhältlich sind.

Für neue Spieler beginnt heute außerdem der Wired Store Sale, bei dem alle Produkte, einschließlich Arcade Paradise, auf allen Plattformen mit einem Rabatt von 10 % angeboten werden.

Über das Coin-Op Pack #1

Empathy

Es ist an der Zeit, die Griffe zu packen und den Berg hinaufzusteigen, ohne dabei von den Steinen der Ungläubigen getroffen zu werden. Je länger ihr überlebt, desto mehr Punkte erhaltet ihr. Verlasst die Einsamkeit. Fühlt die Zweisamkeit. Steigt hinauf. Wie hoch könnt ihr gehen?

Smoke ‘em

Zielen. Feuern. Nachladen. Es ist an der Zeit, eure Scharfschützenfähigkeiten im Kampf gegen die Uhr zu testen – in diesem äußerst spaßigen 2-Spieler-Schießstand mit hoher Punktzahl.

Cyberdance EuroMix

Wenn euer Name nicht unten steht, kommt ihr nicht rein. Cyberdance EuroMix ist der Rave-Nachfolger von Arcade Paradise’s Tanzsensation Cyber Dance – mit aktualisierter Grafik und Widescreen-Technologie der nächsten Generation. Wählt eine Melodie und koordiniert eure Bewegungen im Takt des Beats. Je genauer ihr den Takt trefft, desto mehr Punkte bekommt ihr! Bereitet euch darauf vor, euch die Socken abzutanzen. Für einen oder zwei Spieler.

Der Arcade Paradise Double Vinyl Soundtrack enthält elektrisierende Musik von Autor und Produzent Kieron Pepper (Ex-Prodigy Live-Schlagzeuger, 1997-2007) und wurde von Bob Macc / Subvert gemastert, produziert vom Video Games Music Label, Black Razor Records. Die Doppel-Vinyl ist in einem Gatefold-Sleeve untergebracht und enthält ein illustriertes 8-Bit-Album-Artwork von David Sossella.

Eifrige Hörer werden in die frühen 90er Jahre versetzt, in denen das Spiel spielt, ein wahrer Liebesbrief an die Skater, Raver und klebrigen Arcade-Teppiche einer Zeit, in der Arcades die Welt beherrschten. Die Premium-Doppel-Vinyl ist auf 1000 auffällige blaue und rosafarbene Vinyl-Pressungen limitiert und enthält außerdem einen vollständigen digitalen Download mit Bonustracks.

Der Arcade Paradise Double Vinyl Soundtrack ist ab sofort im Wired Productions Store zum Preis von £35.00 erhältlich.