Arcade Paradise: Realfilm-Launch-Trailer zur nostalgischen 90er-Spielhallensimulation

Publisher Wired Productions und das preisgekrönte unabhängige Studio Nosebleed Interactive heißen Spieler in ihrem 90er Jahre Spielhallensimulationsspiel, Arcade Paradise, willkommen.

Ein Realfilm-Trailer im Stil der 90er, der geradezu mit Retrocharme und Spielenostalgie überläuft, lässt Kindheitserinnerungen aufleben. Er zeigt, wie ein heruntergekommener Waschsalon in ein ultimatives Spielhallen-Imperium verwandelt wird – mit mehr als 35 freischaltbaren Arcade-Spielen.

In Arcade Paradise schlüpfen die Spieler in die Rolle von Ashley und übernehmen die täglichen Aufgaben im Waschsalon der Familie.

Lehnt euch gegen euren Vater Gerald (gesprochen von Doug Cockle, der englischen Stimme von Geralt aus The Witcher) auf und erschafft eine Spielhalle, die Leben in die verschlafene Stadt Grindstone bringt. Wascht Klamotten, investiert die Einnahmen und errichtet euer eigenes Arcade Paradise!

„Die Veröffentlichung von Arcade Paradise ist für die Teams von Wired und Nosebleed ein Grund zum Feiern, denn dieses Spiel strotzt nur so vor gutem, nostalgischem Spaß“, so Leo Zullo, Managing Director von Wired Productions. „Die Zusammenarbeit mit Nosebleed Interactive war wie immer eine immense Freude. Die Entwickler haben bei diesem Spiel ganze Arbeit geleistet und wirklich alles gegeben, um die ultimative Simulation der Spielhallen-Erfahrung zu entwickeln.“

„Wir sind überglücklich, dass wir Arcade Paradise endlich mit der Welt teilen können, besonders aber mit unserer Community, die unser Spiel so treu unterstützt hat“, sagte Andreas Firnigl, CEO und Gründer von Nosebleed Interactive. „Das Team hat so hart am größten Titel gearbeitet, den wir als Studio je entwickelt haben, um ein Traumspiel für Fans von Spielhallen und Kids der 90er gleichermaßen zu schaffen.“