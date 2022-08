Arcadegeddon: Koop-Shooter erreicht 1 Million Spieler

Autor:, in / Arcadegeddon

Arcadegeddon erreicht Platinstatus mit einer Million Spielern in der Arcade.

Arcadegeddon, der sich ständig verändernde Koop-Shooter von IllFonic, hat in weniger als einem Monat seit Launch am 5. Juli mehr als eine Million Retter der Spielearcade auf PC via Epic Games Store, PlayStation 4|5 und Xbox Series X|S versammelt.

Spieler versuchen gemeinsam mit Freunden oder Fremden – mit Crossplay zwischen allen Plattformen – Gillys Arcade vor den bösartigen Data Daemons des dubiosen Mega-Unternehmens Fun Fun Co. zu retten. In sechs PvE-Biomen können sie gemeinsam gegen die Fieslinge antreten und in sieben verschiedenen Modi mit hunderten von Map- und Modifier-Kombinationen im PvP um die höchsten Plätze auf der Rangliste kämpfen.

Bis einschließlich heute ist Arcadegeddon noch kostenlos in PlayStation Plus enthalten. Wer das Spiel permanent sein Eigen nennen will, der kann ab dem 30. August die physische Edition von Nighthawk Interactive vorbestellen. Der Soundtrack des Spiels stammt vom GRAMMY-preisgekrönten CEO von IllFonic, Charles Brungardt.

Arcadegeddon ist im Epic Games Store für PC, auf PlayStation 4|5 und Xbox Series X|S erhältlich.