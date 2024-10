ArcheAge Chronicles: Vision der Entwickler im Video-Tagebuch

Das Rollenspiel ArcheAge Chronicles haben wir euch bereits vorgestellt. Jetzt melden sich die Entwickler in einem neuen Video-Tagebuch zu Wort und berichten von ihren Visionen.

„Die Geschichte von ArcheAge Chronicles spielt während der Entdeckung von Auroria, etwa 50 Jahre nach den Ereignissen des Originals. Die Erzählung des letzteren konzentrierte sich auf die Bemühungen des Spielers, eine groß angelegte Katastrophe zu verhindern, anstatt andere zeitgleiche Handlungsstränge zu erkunden.“

„Jetzt verlagern wir den Fokus auf diese unerzählten Geschichten und stellen die Hoffnungen und Kämpfe der Siedler von Auroria in den Mittelpunkt einer schönen neuen Welt. Die Wahl des Titels spiegelt unser Ziel wider, unerschlossene Geschichten aus verschiedenen Blickwinkeln in derselben Ära zu erzählen und bisher unerforschte Überlieferungen zu beleuchten. Kurz gesagt, es gibt viele Geschichten in Auroria, die darauf warten, erzählt zu werden, und wir haben noch viel mehr Pläne für die Zukunft.“

„Eines unserer Hauptziele ist es, die spannenden, akrobatischen Kämpfe, die man in Einzelspieler-Actionspielen findet, in eine riesige, beständige Online-Welt zu übertragen. Diese Mischung aus verschiedenen Genres ermöglicht es uns, ArcheAge Chronicles einem breiten Spektrum von Spielern zugänglich zu machen. Wir haben ein dynamisches, aufregendes Action-Kampf-Gameplay entwickelt, in das Sie mit echten Menschen an Ihrer Seite eintauchen können.“

„Das Herz von ArcheAge Chronicles geht jedoch über den reinen Kampf hinaus. Das Spiel bietet Inhalte für alle Spielstile, einschließlich Gruppenspiel und Schlachtzüge mit zwanzig Spielern. Abgesehen vom Fortschreiten der Hauptgeschichte können die meisten PvE-Begegnungen sowohl als Solospieler als auch in einer vollwertigen Gruppe bestritten werden.“

„Zusätzlich zu den spannenden Kämpfen können die Spieler an Weltereignissen teilnehmen, Schlachtzugsbosse in der offenen Welt bekämpfen und ikonische Spielmodi wie den Purpurnen Riss erleben – alles in einer detailreichen MMO-Umgebung.“