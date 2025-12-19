Archetype Entertainment: Mitbegründer James Ohlen tritt kürzer

9 Autor: , in News / Archetype Entertainment
Übersicht

Der Archetype-Entertainment-Mitgründer übergibt das Feintuning des kommenden RPGs an das Team und verlagert seinen kreativen Fokus auf Tabletop-Rollenspiele.

James Ohlen, Mitbegründer von Archetype Entertainment und Creative Lead des kommenden Spiels EXODUS, tritt von seiner operativen Rolle zurück.

Laut Abby Hodes, VP of Corporate Communications bei Mutterkonzern Hasbo, empfinde Ohlen seine Arbeit am Sci-Fi-Rollenspiel als größtenteils abgeschlossen und vertraue das Polishing dem Team an.

Ohlen habe darum gebeten, seinen kreativen Fokus auf Tabletop-Rollenspiele zu verlagern und bleibt dem Studio als Creative Consultant erhalten.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Archetype Entertainment

9 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. SnakeForce 85 35065 XP Bobby Car Raser | 19.12.2025 - 17:08 Uhr

    Kann man mal machen, hat so bissl was von Mikrofon auf den Boden werfen und die Bühne zu verlassen. Fühle ich aber auch irgendwie, wenn Er quasi fertig ist, kann man auch wieder seine eigenen Bedürfnisse nachgehen. Denke auch dass das eigentliche Polishing so oder so vom Team gestemmt wird.

    0
  5. Mr Poppell 101220 XP Profi User | 19.12.2025 - 17:24 Uhr

    Muss man den Herren kennen? 😅 Schön das er sich zu Ruhe setzt bzw. kürzer tritt, ich hätte auch gern mehr Zeit für meine Hobbys.🤔

    0
  7. Katanameister 272940 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 19.12.2025 - 17:53 Uhr

    Wenn er meint, zum Feintuning braucht man wohl nicht mehr so viel Kreativität.

    0

Hinterlasse eine Antwort