Archetype Entertainment: Mitbegründer James Ohlen tritt kürzer

Der Archetype-Entertainment-Mitgründer übergibt das Feintuning des kommenden RPGs an das Team und verlagert seinen kreativen Fokus auf Tabletop-Rollenspiele.

James Ohlen, Mitbegründer von Archetype Entertainment und Creative Lead des kommenden Spiels EXODUS, tritt von seiner operativen Rolle zurück.

Laut Abby Hodes, VP of Corporate Communications bei Mutterkonzern Hasbo, empfinde Ohlen seine Arbeit am Sci-Fi-Rollenspiel als größtenteils abgeschlossen und vertraue das Polishing dem Team an.

Ohlen habe darum gebeten, seinen kreativen Fokus auf Tabletop-Rollenspiele zu verlagern und bleibt dem Studio als Creative Consultant erhalten.

