Arizona Sunshine: VR-Zombie-Shooter erscheint für PC und Konsolen

Die Zombie-Apokalypse von Arizona Sunshine verlässt erstmals die Virtual Reality: Vertigo Games hat angekündigt, die erfolgreiche VR-Reihe noch in diesem Jahr für PC und Konsolen zu veröffentlichen.

Als Grundlage dient das Gameplay von Arizona Sunshine VR 2, das für die neue Version überarbeitet und an klassische Bildschirme angepasst wurde. Statt VR-Perspektive erleben Spieler die blutige Zombie-Jagd nun erstmals aus einer Third-Person-Ansicht.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht der Überlebende Sunny, der sich gemeinsam mit seinem Hund Buddy durch das von Untoten überrannte Arizona kämpft. Die Handlung verbindet schwarzen Humor mit einer Reise durch die Wüste und erzählt von Überleben, Einsamkeit und der besonderen Beziehung zwischen Mensch und Hund.

Neben einer narrativen Einzelspieler-Kampagne setzt das Spiel stark auf Koop-Action. Spieler können die Apokalypse gemeinsam im Online-Koop für zwei Personen oder lokal im Splitscreen-Modus erleben. Dabei kommen zahlreiche Waffen wie Schrotflinten, Macheten und Flammenwerfer zum Einsatz, um sich gegen die Horden der sogenannten „Freds“ zu behaupten.

Eine besondere Rolle übernimmt Buddy. Der vierbeinige Begleiter unterstützt nicht nur im Kampf gegen Zombies, sondern kann im Koop-Modus sogar aktiv gespielt werden. Darüber hinaus hilft er beim Aufspüren von Geheimnissen und greift Gegner direkt an.

Mit der neuen Kameraperspektive soll Arizona Sunshine für ein breiteres Publikum zugänglich werden, ohne auf die bekannten Stärken der Reihe zu verzichten. Brutale Kämpfe, zerlegbare Zombies und chaotische Gefechte bleiben weiterhin zentrale Bestandteile des Spielerlebnisses.

Arizona Sunshine erscheint später im Jahr 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.