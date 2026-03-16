ARK 2: Figur von Vin Diesel war ursprünglich ganz anders geplant

8 Autor: , in News / ARK 2
Übersicht

Die Entwickler von ARK 2 haben die Rolle von Vin Diesel im Spiel nachträglich angepasst.

In ARK 2 spielt Hollywood-Star Vin Diesel eine zentrale Rolle. Nun haben die Entwickler interessante Details zur Entstehung seiner Figur verraten.

Die Mitgründer von Studio Wildcard, Jeremy Stieglitz und Jesse Rapczak, erklärten in einem Interview, dass die Figur Santiago bereits existierte, bevor die Zusammenarbeit mit Diesel begann.

Ursprünglich war Santiago allerdings völlig anders angelegt. Laut Stieglitz war der Charakter zunächst als klassischer Nerd geschrieben worden. Erst später wurde die Figur angepasst, damit sie besser zum Image von Vin Diesel passt.

Das Ergebnis ist die heutige Version von Santiago – ein deutlich physischerer und kampfstarker Charakter. Die Entwickler beschreiben ihn scherzhaft als eine Art „sehr muskulösen Nerd“, der problemlos jeden Gegner ausschalten kann.

Interessant ist auch, dass Diesel schon lange ein Fan der Reihe ist. Während der Zeit von ARK Survival Evolved soll er hunderte Stunden gespielt haben – gemeinsam mit seinen Kindern und seiner Partnerin, mit denen er sogar einen eigenen Ingame-Stamm aufgebaut hatte.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu ARK 2

8 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. xS1NN3Dx 12775 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 16.03.2026 - 08:21 Uhr

    Tja, auch Hollywood Stars sind nur Menschen und zocken gerne mal. Da gibt’s einige. 🤘

    0
  3. Terendir 158600 XP God-at-Arms Onyx | 16.03.2026 - 08:22 Uhr

    Ich freue mich drauf, endlich ein bugfreies Ark! *schenkelklopft* xD
    Nah, ich lass die Finger von dem Crap 😛

    0
      • Terendir 158600 XP God-at-Arms Onyx | 16.03.2026 - 09:06 Uhr
        Antwort auf dancingdragon75

        Sorry, aber ich lass nix gutes an den Entwickler. Survival Ascended hat die selben Bugs wie Survival Evolved zum Spielstart und teils noch schlimmer. Der Entwickler fokussiert DLCs statt bugs zu bereinigen. Absolutes No-Go für mich.

        0
        • BlauerWombat 3815 XP Beginner Level 2 | 16.03.2026 - 11:03 Uhr
          Antwort auf Terendir

          Kann ich bestätigen. Nachdem ich etliche Stunden vor Jahren in Survival Evolved mit 2 Kumpels auf einem privaten Server verbracht hatte, wollte ich es nach Palworld mit meiner Freundin spielen weil ich ihr die Faszination hinter Ark näher bringen wollte. Das war Herbst 2025. Zu der Zeit konnte man Survival Ascended auf der XSX spielen. Ich weiß nicht einmal ob das „normale“ Survival Evolved überhaupt noch existiert. Jedenfalls war SA eine absolute Enttäuschung. Voll von Bugs, Inventar und Waffenwechsel hat quasi überhaupt nicht funktioniert. Die Stammeseinladung war absolut holprig und nachdem wir es endlich schafften, wurden unsere Spieler dem anderen kaum angezeigt. Es hätte einfach nichts mit SE mehr zu tun. Ich war unglaublich enttäuscht und hab das Ding sofort wieder deinstalliert. Ich bleibe sehr skeptisch, ob Ark 2 jemals raus kommt und vor allem in welchem Zustand

          0
          • Terendir 158600 XP God-at-Arms Onyx | 16.03.2026 - 11:18 Uhr
            Antwort auf BlauerWombat

            Andere Entwickler, arbeiten zumindest dran. Die hingegen wollen nur melken… da definitiv Hut ab vor Entwickler wie CD Projekt Red oder Hello Games.. echt enttäuschend…

            0
  4. d4wGkw0n 35640 XP Bobby Car Raser | 16.03.2026 - 09:10 Uhr

    Vin Diesel mit Brille, zugeknöpftes Hemd, Hochwasserhose… herrlich 😂

    0

Hinterlasse eine Antwort