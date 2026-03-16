ARK 2: Figur von Vin Diesel war ursprünglich ganz anders geplant

Die Entwickler von ARK 2 haben die Rolle von Vin Diesel im Spiel nachträglich angepasst.

In ARK 2 spielt Hollywood-Star Vin Diesel eine zentrale Rolle. Nun haben die Entwickler interessante Details zur Entstehung seiner Figur verraten.

Die Mitgründer von Studio Wildcard, Jeremy Stieglitz und Jesse Rapczak, erklärten in einem Interview, dass die Figur Santiago bereits existierte, bevor die Zusammenarbeit mit Diesel begann.

Ursprünglich war Santiago allerdings völlig anders angelegt. Laut Stieglitz war der Charakter zunächst als klassischer Nerd geschrieben worden. Erst später wurde die Figur angepasst, damit sie besser zum Image von Vin Diesel passt.

Das Ergebnis ist die heutige Version von Santiago – ein deutlich physischerer und kampfstarker Charakter. Die Entwickler beschreiben ihn scherzhaft als eine Art „sehr muskulösen Nerd“, der problemlos jeden Gegner ausschalten kann.

Interessant ist auch, dass Diesel schon lange ein Fan der Reihe ist. Während der Zeit von ARK Survival Evolved soll er hunderte Stunden gespielt haben – gemeinsam mit seinen Kindern und seiner Partnerin, mit denen er sogar einen eigenen Ingame-Stamm aufgebaut hatte.