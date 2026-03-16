ARK 2: Figur von Vin Diesel war ursprünglich ganz anders geplant

In ARK 2 spielt Hollywood-Star Vin Diesel eine zentrale Rolle. Nun haben die Entwickler interessante Details zur Entstehung seiner Figur verraten.
Die Mitgründer von Studio Wildcard, Jeremy Stieglitz und Jesse Rapczak, erklärten in einem Interview, dass die Figur Santiago bereits existierte, bevor die Zusammenarbeit mit Diesel begann.
Ursprünglich war Santiago allerdings völlig anders angelegt. Laut Stieglitz war der Charakter zunächst als klassischer Nerd geschrieben worden. Erst später wurde die Figur angepasst, damit sie besser zum Image von Vin Diesel passt.
Das Ergebnis ist die heutige Version von Santiago – ein deutlich physischerer und kampfstarker Charakter. Die Entwickler beschreiben ihn scherzhaft als eine Art „sehr muskulösen Nerd“, der problemlos jeden Gegner ausschalten kann.
Interessant ist auch, dass Diesel schon lange ein Fan der Reihe ist. Während der Zeit von ARK Survival Evolved soll er hunderte Stunden gespielt haben – gemeinsam mit seinen Kindern und seiner Partnerin, mit denen er sogar einen eigenen Ingame-Stamm aufgebaut hatte.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Gut dass sie den Charakter geändert bzw. auf ihn abgestimmt haben.
Tja, auch Hollywood Stars sind nur Menschen und zocken gerne mal. Da gibt’s einige. 🤘
Ich freue mich drauf, endlich ein bugfreies Ark! *schenkelklopft* xD
Nah, ich lass die Finger von dem Crap 😛
autsch..
Sorry, aber ich lass nix gutes an den Entwickler. Survival Ascended hat die selben Bugs wie Survival Evolved zum Spielstart und teils noch schlimmer. Der Entwickler fokussiert DLCs statt bugs zu bereinigen. Absolutes No-Go für mich.
Kann ich bestätigen. Nachdem ich etliche Stunden vor Jahren in Survival Evolved mit 2 Kumpels auf einem privaten Server verbracht hatte, wollte ich es nach Palworld mit meiner Freundin spielen weil ich ihr die Faszination hinter Ark näher bringen wollte. Das war Herbst 2025. Zu der Zeit konnte man Survival Ascended auf der XSX spielen. Ich weiß nicht einmal ob das „normale“ Survival Evolved überhaupt noch existiert. Jedenfalls war SA eine absolute Enttäuschung. Voll von Bugs, Inventar und Waffenwechsel hat quasi überhaupt nicht funktioniert. Die Stammeseinladung war absolut holprig und nachdem wir es endlich schafften, wurden unsere Spieler dem anderen kaum angezeigt. Es hätte einfach nichts mit SE mehr zu tun. Ich war unglaublich enttäuscht und hab das Ding sofort wieder deinstalliert. Ich bleibe sehr skeptisch, ob Ark 2 jemals raus kommt und vor allem in welchem Zustand
Andere Entwickler, arbeiten zumindest dran. Die hingegen wollen nur melken… da definitiv Hut ab vor Entwickler wie CD Projekt Red oder Hello Games.. echt enttäuschend…
Vin Diesel mit Brille, zugeknöpftes Hemd, Hochwasserhose… herrlich 😂