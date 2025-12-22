ARK 2: Vin Diesel entscheidet über die Story – Release erst 2028

Studio Wildcard hat bestätigt, dass ARK 2 nun für 2028 geplant ist und damit deutlich später erscheint, als viele von euch erwartet haben.

Während ARK: Survival Ascended weiterhin Updates erhält, wurde die Entwicklung des Sequels zeitweise gestoppt, um Ressourcen auf das aktuelle Spiel zu konzentrieren.

Nun läuft die Produktion wieder, doch der Release hängt stark von der Umsetzung einer ambitionierten Story ab, die maßgeblich von der Beteiligung von Vin Diesel beeinflusst wird. Der Hollywood‑Star spielt eine zentrale Rolle in der narrativen Ausrichtung des Survival‑Games und soll entscheidend dazu beitragen, wie die Geschichte im finalen Spiel aussehen wird.

Laut Studio-Mitgründer Jeremy Stieglitz nutzt das Team die Zeit bis 2028, um Technologien, Gameplay‑Mechaniken und das gesamte Game‑Design schrittweise zu entwickeln.

Statt ARK 2 als komplettes Standalone‑Projekt auf einen Schlag zu veröffentlichen, testet Wildcard viele der geplanten Features vorab in ARK: Survival Ascended.

Eine Schlüsselrolle spielt dabei das große Legacy of Santiago DLC, das im vierten Quartal 2027 erscheinen soll. Dieses Add‑on integriert zahlreiche Gameplay‑Elemente, die später in ARK 2 zum Einsatz kommen sollen, darunter neue Survival‑Mechaniken, verbesserte Crafting‑Systeme, optimierte Combat‑Features und technische Weiterentwicklungen für Open‑World‑Gameplay.

Das Studio möchte durch diese Vorgehensweise Risiken minimieren und frühzeitig Feedback aus der Community sammeln. Ihr sollt die neuen Mechaniken in einer Live‑Umgebung testen können, bevor sie in ARK 2 endgültig implementiert werden. Wildcard betont, dass diese Strategie eine direkte Reaktion auf frühere Fehler ist. Beim abrupten Ende der Updates für ARK: Survival Evolved fühlten sich viele Spieler übergangen, weshalb man diesmal einen sanften Übergang schaffen will, bei dem die Community bis zum Schluss aktiv eingebunden bleibt.

Ob das Legacy of Santiago DLC möglicherweise zu viel von ARK 2 vorwegnimmt, konnte Stieglitz noch nicht beantworten. Klar ist jedoch, dass ARK 2 exklusiv für Xbox Series X/S und PC erscheint und zum Launch direkt im Game Pass verfügbar sein wird. Die Exklusivität soll für drei Jahre gelten, was die Bedeutung des Titels für Microsofts Gaming‑Ökosystem unterstreicht.

Mit dieser Strategie versucht Studio Wildcard, die ARK‑Community langfristig zu binden und gleichzeitig sicherzustellen, dass ARK 2 zum Release ein technisch ausgereiftes, modernes Survival‑Game wird, das sowohl Fans des Originals als auch neue Spieler abholt.

