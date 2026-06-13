ARK: Survival Ascended: ARK Franchise feiert 11 Jahre mit ARK Maker und neuen Content-Updates

Zum 11. Jubiläum der ARK-Reihe hat Studio Wildcard gemeinsam mit Jeremy Stieglitz auf der Bühne neue Inhalte für das Franchise vorgestellt.

Im Mittelpunkt steht dabei ein neues Feature für ARK: Survival Ascended, das die Art und Weise der Spieler-Kreation deutlich erweitern soll.

Mit ARK Maker wurde ein neues Worldbuilding-System angekündigt, das direkt im Spiel integriert ist und sowohl auf PC als auch auf Konsolen verfügbar sein wird. Ziel des Systems ist es, die Erstellung und das Teilen eigener Maps und Spielmodi deutlich zugänglicher zu machen. Laut Studio Wildcard soll damit ein großer Teil der Community erstmals aktiv Inhalte erstellen können, ohne externe Modding-Tools nutzen zu müssen.

Bisher nutzte nur ein kleiner Prozentsatz der Spieler klassische PC-Modding-Tools, während deutlich mehr Nutzer Interesse am Erstellen eigener Inhalte zeigen. ARK Maker soll diese Lücke schließen und kreativen Spielern neue Möglichkeiten innerhalb des Spiels selbst bieten.

Parallel dazu wurde die langfristige Erweiterung des ARK-Universums bestätigt. Neben neuen Updates für ARK: Survival Ascended wurde auch die Weiterentwicklung der Franchise-Inhalte rund um die animierte Serie hervorgehoben.

Für den 25. Juni wurde zudem ein neuer Content-Release angekündigt. Dieser umfasst das kostenlose Remaster Genesis Ascended Part 1 sowie die Premium-Erweiterung Tides of Fortune. Beide Inhalte erweitern das Spiel um überarbeitete Story-Elemente und neue Gameplay-Systeme.

Die Erweiterung bringt unter anderem erstmals vollständig physikalisch simulierte Ozeane sowie dynamische Wettersysteme ins Spiel. Spieler können Schiffe bauen, sich an Seeschlachten beteiligen und neue Kreaturen wie das reitbare Axolotl zähmen.

ARK: Survival Ascended bleibt weiterhin als zentrale Plattform des Franchise positioniert und umfasst bereits sämtliche großen Karten wie Scorched Earth, Aberration, Extinction sowie die beiden Genesis-Kapitel.