ARK: Survival Ascended: Astraeos Mega Update mit neuen Inhalten live

Studio Wildcard veröffentlicht das Astraeos Mega Update für ARK: Survival Ascended und erweitert die von einer griechischen Odyssee inspirierte Welt um neue Inhalte. Das Update führt die Region Pyranthos ein, ein weitläufiges Wüstengebiet voller Ruinen, verborgener Wege und Artefakt‑Höhlen, in dem mächtige Kreaturen die Oberfläche und die Tiefen durchstreifen.

ARK: Survival Ascended rückt damit eine neue Zone in den Mittelpunkt, die Erkundung belohnt und unvorbereitete Spieler hart bestraft.

Mit dem Grand Tortugar erhält die Welt ein gewaltiges amphibisches Lebewesen, das als mobile Festung dient. Die Kreatur bewegt sich über Land und Meeresboden, bietet Ressourcen, lässt sich zu einem Kommandozentrum öffnen oder zu einer nahezu unzerstörbaren Bastion verschließen. ARK: Survival Ascended nutzt dieses neue Wesen als vielseitige Ergänzung für gefährliche Expeditionen.

Im Herzen der Pyranthos‑Ruinen wartet die fünfköpfige Hydra, der bislang härteste Boss des Astraeos‑Inhalts. Jeder abgeschlagene Kopf verändert den Verlauf des Kampfes und zwingt Teams zu präziser Abstimmung.

Das Update baut auf der ursprünglichen Community‑Mod von Nekatus auf, die inzwischen als offizielles Partner‑DLC weiterentwickelt wird und regelmäßig neue Kreaturen, Bosse und kosmetische Inhalte erhält.

Das Astraeos Mega Update ist ab sofort auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, Epic Games Store und Steam verfügbar.