ARK: Survival Ascended: Begleiter-Kreatur und neue Karte verfügbar

Heute enthüllte Studio Wildcard die ARK Fantastic Tames – Pyromane, die erste einer neuen DLC-Serie von Fantasy-Kreaturen für ARK: Survival Ascended.

Der Pyromane gibt seinen Besitzern Zugang zu vielen einzigartigen Fähigkeiten, denn diese Katze kann sich schnell von einem flammenwerfenden Kätzchen auf der Schulter in einen reitbaren Löwen in voller Größe verwandeln, der seine Feinde in Flammen setzt!

Jede Fantastic Tame-Kreaturenklasse verfügt über einzigartige Fähigkeiten. Als Kätzchen dient Pyromane als Flammenwerfer; werft es, und es wird zu einem ausgewachsenen Löwen. Reitet auf ihm durch Lavafelder, entzündet Feinde nach Belieben und rast explosiv durch Ziele und hinterlässt feurige Spuren. Er kann sogar rohes Fleisch kochen und Schmieden befeuern. Weitere Fantastic Tames sollen noch in diesem Jahr eingeführt werden.

Diese vielseitige Katze kann rohes Fleisch perfekt zubereiten und euer Dörrfleisch frisch halten, während ihr gemeinsam unterwegs seid.

Außerdem wurde die Erweiterungskarte „The Center“ für das plattformübergreifende Spiel auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Steam veröffentlicht.

Dieses kostenlose Update bietet eine weitläufige neue Karte, die doppelt so groß ist wie die Standard-ARK-Insel, mit vielen unerforschten Gebieten und Überraschungen, die es zu entdecken gilt.

Der nie zuvor gesehene Shastasaurus, der sich im Zentrum herumtreibt, ist ein riesiges, aber freundliches Unterwasser-Biest, das mit einem speziellen Sattel mit U-Boot-Tasche ausgestattet ist!

Das Zentrum war die erste jemals von der Community modifizierte Karte, als sie in ARK: Survival Evolved erschien. Mit dem Upgrade auf die Unreal Engine 5 in ASA wird auch ein brandneuer Dinosaurier eingeführt: der Shastasaurus.

Der Shastasaurus wurde von der Community gewählt und ist eine riesige Unterwasser-Bestie, die furchteinflößender aussieht, als sie tatsächlich ist, denn sie schwimmt auf Menschen zu, ohne sie anzugreifen!

Dieses Lasttier kann wahnsinnig viel Gewicht tragen und verfügt sogar über einen speziellen „U-Boot“-Sattel, der es den Reitern ermöglicht, zu atmen und den intensiven Druck der Tiefsee zu überleben.

Es ist mit einem U-Boot-Zielfernrohr ausgestattet, mit dem die Spieler Feinde über dem Wasser sehen können. Das Zielfernrohr ist auch wichtig, um entgegenkommende Unterwasser-Kampftorpedos zu sehen, die schweren explosiven Schaden anrichten.