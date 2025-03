ARK: Survival Ascended: Erster Original DLC Lost Colony vorgestellt

Auf der Game Developers Conference 2025 enthüllte Studio Wildcard einen zweiminütigen Trailer im Anime-Stil zu ARK: Lost Colony, dem ersten originalen Erweiterungspaket für ARK: Survival Ascended.

Die Erweiterung wird zahlreiche kinoreife Anime-Storysequenzen enthalten, die vom legendären japanischen Animationsstudio MAPPA (Jujutsu Kaisen, Attack on Titan, Chainsaw Man) erstellt wurden.

In dieser neuen gefrorenen Welt folgen die Spieler den Spuren der legendären ARK-Überlebenden Mei Yin und begeben sich auf die Suche nach Antworten auf die lange vergrabenen Geheimnisse der ARK-Vergangenheit tief im Herzen der Dunkelheit.

ARK: Lost Colony knüpft direkt an die Handlungsstränge der ARK-Erweiterungen Extinction und Genesis an und führt zu den Ereignissen von ARK 2.

In den Hauptrollen sind die Oscarpreisträgerin Michelle Yeoh (Alles auf einmal), die ihre Rolle in ARK: The Animated Series als Mei Yin wieder aufnimmt, Madeleine Madden (Rad der Zeit) als Helena Walker, Auli’i Cravalho (Moana) als Meeka sowie weitere noch nicht enthüllte, bei den Fans beliebte Charaktere, die zum ersten Mal im Spiel zu hören und zu sehen sind.

ARK: Lost Colony stellt die Überlebenden vor aufregende neue Herausforderungen, wenn sie in einer riesigen besetzten Stadt zu Gejagten werden und Zugang zu mächtigen neuen Charakterfähigkeiten, einzigartiger Ausrüstung, Bausystemen und phänomenal exotischen Zähmungen erhalten.

Werden die Überlebenden in der Lage sein, sich den Dämonen zu stellen, die in Arat Prime lauern, und die Vergangenheit und Zukunft von ARK zu verbinden? Die Spieler können es herausfinden, wenn ARK: Lost Colony im Juni 2025 zur Vorbestellung verfügbar ist.

Alle Käufe schalten sofort exklusive ARK: Lost Colony-Preview-Gameplay-Inhalte frei. ARK: Lost Colony wird im November 2025 zum Preis von 29,99 US-Dollar für die Plattformen Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC veröffentlicht und kann ab sofort auf Steam vorbestellt werden.