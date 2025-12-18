ARK: Survival Ascended: Karl Urbans Bob kehrt in Lost Colony zurück

Studio Wildcard hat bekannt gegeben, dass Karl Urban (The Boys, Dredd, Der Herr der Ringe) seine kreative Partnerschaft mit dem ARK-Franchise ausbauen wird. Er kehrt zurück, um den bei den Fans beliebten Charakter „Bob“ in ARK: Lost Colony zu sprechen und leiht sein Konterfei 2026 für die kommenden neuen Inhalte für ARK: Survival Ascended (ASA), die sich auf Bob konzentrieren.

Die Nachricht wurde diese Woche auf dem Investorentag von Snail Games bekannt gegeben, auf dem Wildcard-Mitbegründer und Entwicklungsleiter Jeremy Stieglitz die neuesten Entwicklungen der ARK-Franchise vorstellte.

Der erste Screenshot von Bob im Spiel wurde enthüllt, der ein überarbeitetes Modell mit Urbans Konterfei zeigt und neue Voiceover-Auftritte bestätigt, darunter Bob’s True Tales: Tides of Fortune und Bob’s True Tales: Galaxy Wars, die beide in der Roadmap von ARK: Survival Ascended 2026-2027 aufgeführt sind.

„Die Arbeit mit dem ARK-Kreativteam hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich darauf, noch tiefer in Bobs Welt einzutauchen“, sagt Urban. „Der neue Look, die erweiterte Geschichte, der Ton – all das kommt auf eine wirklich lustige Weise zusammen. Bob ist eine extravagante, angeberische Persönlichkeit, die zum Leben erweckt wird, und ich kann es kaum erwarten, dass die Spieler/innen sehen, was als Nächstes kommt.“

Bob, der zum ersten Mal in ARK: The Animated Series auftauchte und als grandioser Erzähler in ARK: Bob’s Tall Tales zu sehen ist, hat sich schnell zu einem der ausgefallensten Charaktere im ARK-Universum entwickelt.

Bekannt für seine selbstverherrlichenden Behauptungen in der Geschichte des Franchise, hat ihn seine charismatische Präsenz als ARK-Veteran – dessen Erfolg eher auf Glück als auf außergewöhnliche Fähigkeiten zurückzuführen ist – zu einem Fan-Liebling in der ARK-Community gemacht.

„Die ARK-Fans lieben Bob. Sie waren… sagen wir mal leidenschaftlich, als er im ersten Teil der Zeichentrickserie getötet wurde, aber zum Glück kann der Tod in der Welt von ARK vergänglich sein“, sagte Stieglitz. „Durch die Einbindung von Karl in das Spiel wird die Lücke zwischen der Stimme, die die Fans kennen, und dem 3D-Charakter, den sie nun auf dem Bildschirm sehen werden, geschlossen. Karl hat bereits den starken, typisch amerikanischen Look von Bob, also war es nur logisch. Angesichts der vielen neuen Inhalte ist dies der richtige Zeitpunkt, um den Charakter in ARK: Survival Ascended vollständig zu porträtieren.“

Lost Colony versetzt die Überlebenden in eine riesige besetzte Stadt, in der sie zu Gejagten werden und mächtige neue Charakterfähigkeiten, einzigartige Ausrüstung, Bausysteme und exotische Zähmungen freischalten.

Werden die Überlebenden in der Lage sein, die Dämonen zu besiegen, die in Arat Prime lauern, und eine Brücke zwischen der Vergangenheit und der Zukunft von ARK zu schlagen? Die Spieler können es jetzt in ARK: Lost Colony herausfinden.

Kauft den Lost Colony Expansion Pass ($29,99), um exklusive ARK: Lost Colony-Vorschau-Inhalte für die Plattformen Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC freizuschalten.

Studio Wildcard bestätigte außerdem, dass ARK: Survival Ascended seit der Veröffentlichung bereits mehr als 4 Millionen Einheiten verkauft hat.