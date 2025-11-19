ARK: Survival Ascended: Neueste Kreatur Ossidon veröffentlicht

Für ARK: Survival Ascended wurde Ossidon , die neueste Kreatur aus dem Expansion Pass, veröffentlicht.

Studio Wildcard hat die neueste Kreatur aus dem Lost Colony Expansion Pass vorgestellt: den Ossidon, einen riesigen, konstruierten Winterräuber, der die gefrorenen Wüsten von Arat Prime beherrscht.

Bewaffnet mit kryogenem Schleim und purer roher Gewalt ist der Ossidon ein lebendes Symbol für rohe Ausdauer und elementare Macht.

Ab sofort können Spieler die Kreatur vorübergehend in den Kältebiomen von Ragnarok, Valguero und dem Zentrum finden, bis die Karte „Verlorene Kolonie“ am 16. Dezember erscheint.

Ossidon produziert übermäßige Mengen an kryogenem Schleim, den er zu einer eisigen Abrissbirne rollen oder in einer Dusche aus knochenkaltem Schneematsch ausspucken kann – so wird jede Begegnung zu einem eisigen Überlebenskampf.

Schaut euch das Spotlight zur Kreatur Ossidon an: