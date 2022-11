ARK: Survival of the Fittest: Crossplay-Prototyp startet im Dezember auf Xbox

Zu ARK: The Survival Of The Fittest startet im Dezember ein Crossplay-Prototyp auf Xbox.

Mit ARK: Survival of the Fittest wurde 2016 eine Standalone-Erweiterung neben Survival Evolved angekündigt. In der Free Multiplayer Online Surival Arena sollten 72 Spieler ähnlich wie in „Die Tribute von Panem“ ums Überleben und den Sieg kämpfen.

Noch im selben Jahr der Ankündigung wurden die Versionen für Konsolen vorerst eingestellt, da man die PC-Version zunächst auf solide Beine bekommen wollte.

Jetzt wurde ARK: The Survival Of The Fittest als Crossplay-Prototyp für PC, Xbox und Playstation angekündigt. Das Spiel wurde von Grund auf neu entwickelt und mit überarbeiteter Mechanik versehen.

Im Dezember soll der Crossplay-Prototyp für PC, Xbox und PlayStation erscheinen. 2023 folgt Nintendo Switch.