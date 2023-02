ARK: Survival of the Fittest: Jetzt auf Xbox und PlayStation verfügbar

Das kostenlose ARK: The Survival Of Fittest Update ist jetzt für Xbox- und PlayStation-Spieler erhältlich.

Macht euch bereit zum Brüllen und Grollen in einem Dinosaurier-Free-For-All für die Ewigkeit! Studio Wildcard hat angekündigt, dass ARK: The Survival Of The Fittest ab sofort als kostenloses Update für die Xbox- und PlayStation-Versionen von ARK: Survival Evolved erhältlich ist.

Dieser beliebte Battle-Royale-Modus für ARK lässt bis zu 60 Spieler in einem rasanten, actiongeladenen Überlebenskampf gegeneinander antreten. Die Spieler und ihre Dinosaurier-Armeen werden überall auf der ARK-Insel aktiv in einen Konflikt hineingetrieben, der zu einer klimatischen Konfrontation von kreidezeitlicher Größe führt!

Das neu gestaltete und überarbeitete ARK: The Survival Of The Fittest, das ursprünglich 2016 in die Beta-Phase ging, ist das einzige Battle Royale, das sich auf groß angelegte Konfrontationen zwischen Kreaturen und Armeen konzentriert, kombiniert mit einem Echtzeit-Strategie-Overlay (RTS) für einzigartige Erfahrungen in jedem Match. Die Überlebenden stellen Dinosaurier-Armeen zusammen und duellieren sich in epischen Dino-Schlachten, bis ein Stamm als Sieger hervorgeht.

Studio Wildcard hat diese Woche zusätzlich den Gewinner seines Community-Kreaturen-Wettbewerbs bekannt gegeben: Rhyniognatha! Es handelt sich um eine ausgestorbene Gattung von Gliederfüßern, die von vielen als das älteste bekannte Insekt angesehen wird.

Sie lebte 35 Millionen Jahre vor den ersten Amphibien. Das Wildcard-Kreaturendesignteam wird bald mit der Arbeit an Rhyniognatha beginnen und es wird später in diesem Jahr in ARK: Survival Evolved erscheinen. Nächsten Monat wird Studio Wildcard auch die Entwicklungs-Roadmap für ARK: Survival Evolved enthüllen.