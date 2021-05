Arkane Studios: 60 Minuten Making-of zur Dishonored-Spielreihe

Autor:, in / Arkane Studios

Erfahrt mehr über die Entwicklung der Videospielreihe Dishonored in einem 60 Minuten langen Making-of über Arkane Studios.

Der YouTube-Kanal von Noclip beschäftigt sich mit Dokumentationen und Making-ofs zu Videospielentwicklern und ihren Spielen, die über Crowdfunding finanziert werden.

In der Vergangenheit haben wir euch schon ein paar Videos von Noclip gezeigt. Etwa zum Dämonen-Design von DOOM Eternal oder zum Schreibprozess von The Outer Worlds.

In einem neuen Video berichten die Macher jetzt in einem 60 Minuten langen Making-of zu Dishonored von der Entstehung der Spielreihe und sprechen dazu mit den Entwicklern der Arkane Studios in Frankreich und Texas.