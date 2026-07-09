Arkane Studios: „Wie viel kostet Arkane?“ – Der Studio-Gründer richtet eine überraschende Frage an Xbox

Eine scherzhafte Nachricht von Arkane-Gründer Raphael Colantonio sorgt derzeit für Aufmerksamkeit: Der ehemalige Studio-Chef reagierte auf eine Ankündigung von Xbox-CEO Asha Sharma und fragte augenzwinkernd, wie viel eine Übernahme des Studios kosten würde.

„Bezüglich Arkane … wie viel? Ich frage für einen Freund“, schrieb Colantonio in seinem Beitrag.

Die Aussage war offensichtlich humorvoll gemeint, wurde von einigen Fans aber dennoch als mögliche Andeutung interpretiert.

Hintergrund ist die aktuelle Situation rund um Arkane und die Zukunft des Studios innerhalb von Xbox. Während viele Anhänger der Marke auf eine Fortsetzung der bekannten Spiele hoffen, hat Colantonios Kommentar vor allem eine nostalgische Reaktion bei der Community ausgelöst.

Mehrere Nutzer griffen den Witz auf und scherzten darüber, den Gründer bei einem möglichen Kauf unterstützen zu wollen. Eine tatsächliche Übernahmeabsicht wurde von Colantonio jedoch nicht bestätigt.

Der Arkane-Gründer war maßgeblich am Aufbau des Studios beteiligt, bevor er später WolfEye Studios gründete. Seine Aussage bleibt damit vor allem ein humorvoller Kommentar zur aktuellen Lage rund um Arkane.