Arkane Studios: „Wie viel kostet Arkane?“ – Der Studio-Gründer richtet eine überraschende Frage an Xbox

20 Autor: , in News / Arkane Studios
Übersicht

Xbox und Arkane: Gründer Raphael Colantonio sorgt mit Kauf-Anspielung für Aufsehen.

Eine scherzhafte Nachricht von Arkane-Gründer Raphael Colantonio sorgt derzeit für Aufmerksamkeit: Der ehemalige Studio-Chef reagierte auf eine Ankündigung von Xbox-CEO Asha Sharma und fragte augenzwinkernd, wie viel eine Übernahme des Studios kosten würde.

„Bezüglich Arkane … wie viel? Ich frage für einen Freund“, schrieb Colantonio in seinem Beitrag.

Die Aussage war offensichtlich humorvoll gemeint, wurde von einigen Fans aber dennoch als mögliche Andeutung interpretiert.

Hintergrund ist die aktuelle Situation rund um Arkane und die Zukunft des Studios innerhalb von Xbox. Während viele Anhänger der Marke auf eine Fortsetzung der bekannten Spiele hoffen, hat Colantonios Kommentar vor allem eine nostalgische Reaktion bei der Community ausgelöst.

Mehrere Nutzer griffen den Witz auf und scherzten darüber, den Gründer bei einem möglichen Kauf unterstützen zu wollen. Eine tatsächliche Übernahmeabsicht wurde von Colantonio jedoch nicht bestätigt.

Der Arkane-Gründer war maßgeblich am Aufbau des Studios beteiligt, bevor er später WolfEye Studios gründete. Seine Aussage bleibt damit vor allem ein humorvoller Kommentar zur aktuellen Lage rund um Arkane.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Arkane Studios

20 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. HungryVideoGameNerd 167425 XP First Star Gold | 09.07.2026 - 15:02 Uhr

    Ja klarer Fall von Kickstarter Kampagne. Gamer kaufen Arkane. Jeder nen fuffi in den Topf und go. So teuer kanns nicht werden.

    0

Hinterlasse eine Antwort