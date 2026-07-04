Arkane Studios: Xbox-Studio bekommt neuen Chef – Indiana Jones-Macher wechselt zu Arkane

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Arkane Studios ernennt MachineGames-Veteran Jerk Gustafsson zum neuen Präsidenten.

Einen bedeutenden Führungswechsel hat Arkane Studios zum 30. Juni 2026 vollzogen. Jerk Gustafsson übernimmt mit sofortiger Wirkung das Amt des Präsidenten und tritt damit die Nachfolge des zurückgetretenen Leonard Bendel an.

Zuvor war Jerk Gustafsson als Studio Director bei MachineGames tätig. Dort wirkte er unter anderem als einer der leitenden Entwickler von Indiana Jones und der Große Kreis mit und sammelte langjährige Erfahrung innerhalb der Xbox Studios.

Nach dem Rücktritt von Leonard Bendel wurde die Personalie durch den alleinigen Gesellschafter von Arkane Studios beschlossen. Die Ernennung trat noch am 30. Juni 2026 offiziell in Kraft.

Welche Auswirkungen der Führungswechsel auf laufende oder zukünftige Projekte von Arkane Studios haben wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Aktuell entsteht Marvel’s Blade bei dem Studio.

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17 Kommentare Added

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  1. burito361 114140 XP Scorpio King Rang 2 | 04.07.2026 - 12:48 Uhr

    Gut hört sich erstmal gut an – Nur von Blade hören wir nix 😀

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  2. Drakeline6 230095 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 04.07.2026 - 12:56 Uhr

    Gut, damit dürfte das Studio sicher sein, ansonsten hätte das jetzt keinen Sinn gemacht.

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