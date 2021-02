Arkham Horror: Mother’s Embrace: Veröffentlichungsdatum bekannt, Vorbesteller erhalten Rabatt

Der Publisher Asmodee Digital ist bekannt für ihre digitalen Umsetzungen beliebter Brettspiele. Das von Artefacts Studio produzierte Spiel ist der nächste Schritt Richtung Blockbuster-Titel. Arkham Horror: Mother’s Embrace wird am 23. März 2021 auf Steam, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht. Wer sparen will bekommt aber schon jetzt einen satten Rabatt von 20 %. Somit bezahlt ihr nur noch 15,99 €.

Zur Story: Wir schreiben das Jahr 1926 und eine Astronomieprofessorin wird tot in ihrer Villa aufgefunden, offenbar das Opfer eines abscheulichen Mordes. Die Spieler müssen aus 12 der ikonischsten Protagonisten aus dem Arkham Horror-Universum wählen, jeder mit einer einzigartigen Fähigkeit, und ein Team von Ermittlern zusammenstellen. Dieses soll die Geheimnisse hinter dem mysteriösen Tod aufdecken. Durch die verstörenden Ereignisse in dieser Welt bekommen eure Charaktere umso tiefer ihr eindringt immer schlimmer werdende Traumata. Diese beeinflussen auch die Ermittlungen eures Teams. Auch rundenbasierte Kämpfe spielen eine Rolle, während ihr versucht euren Verstand zu bewahren. Der Wahnsinn beginnt, wenn die Realität sich verabschiedet.

Der Trailer zu Arkham Horror: Mother’s Ambrace gibt erste Einblicke in den Schrecken, welchen ihr noch oft in der fantastischen Welt H.P. Lovecrafts vorfinden werdet: