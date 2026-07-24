Arkheron: Closed Beta startet für Xbox Insider auf Xbox und PC

45 Spieler, ein Turm und keine festen Klassen: Arkheron startet seinen Xbox-Test.

Ab sofort können Xbox Insider den neuen PvP-Titel Arkheron auf Xbox Series X|S und Windows PC ausprobieren. Entwickler Bonfire Studios hat die Closed Beta geöffnet, die als technischer Test bis zum 27. Juli 2026 um Mitternacht PT läuft.

Da es sich um einen technischen Test handelt, weist das Entwicklerteam ausdrücklich darauf hin, dass mit Fehlern und laufenden Aktualisierungen während der Beta gerechnet werden muss.

Keine Klassen: Ausrüstung bestimmt den Spielstil

Arkheron setzt auf schnelle PvP-Kämpfe mit Dreierteams. Statt vor einer Partie eine festgelegte Charakterklasse auszuwählen, wird der eigene Spielstil durch die während eines Matches gesammelten Gegenstände bestimmt.

Die Kombination der Ausrüstung entscheidet darüber, welche Fähigkeiten zur Verfügung stehen, wie das eigene Team unterstützt wird und welche Möglichkeiten sich gegen die gegnerischen Spieler ergeben.

Während der Closed Beta steht mit Spires ein fokussierter 3v3-Arenamodus zur Verfügung. Dieser soll sich insbesondere dazu eignen, unterschiedliche Builds auszuprobieren, das Zusammenspiel im Team zu verbessern und sich mit dem Kampfsystem vertraut zu machen.

Ascension schickt 15 Teams in den Kampf

Deutlich größer fällt der kompetitive Modus Ascension aus. Hier treten insgesamt 15 Teams mit jeweils drei Spielern auf einer größeren Karte gegeneinander an.

Die Teams erkunden das Gebiet, sammeln Gegenstände, verbessern ihre Ausrüstung und kämpfen sich anschließend immer weiter den namensgebenden Turm hinauf. Am Ende wartet ein finales 3v3-Duell.

Ascension steht während der Closed Beta allerdings nicht durchgehend zur Verfügung, sondern wird am Wochenende innerhalb begrenzter regionaler Zeitfenster freigeschaltet.

Erstmals testet Bonfire Studios außerdem die kosmetische Progression von Arkheron. Durch Aktivitäten wie das Öffnen von Truhen, das Besiegen von Monstern und den Abschluss von Challenge Rifts verdienen Teilnehmer sogenannte Pages.

Diese können gegen exklusive Prestige-Gegenstände eingetauscht werden. Die während des Playtests freigeschalteten Gegenstände sollen auch nach dem Ende der Closed Beta auf dem jeweiligen Account erhalten bleiben.

So nehmen Xbox Insider teil

Interessierte starten auf Xbox Series X|S oder Windows PC den Xbox Insider Hub und öffnen dort den Bereich „Previews“. Anschließend muss „Arkheron Insider“ ausgewählt und die Teilnahme bestätigt werden.

Nach erfolgreicher Registrierung werden Teilnehmer zum Store weitergeleitet und können die entsprechende Arkheron-Insider-Version installieren.

Die Closed Beta steht ausschließlich auf Xbox Series X|S und Windows PC zur Verfügung.