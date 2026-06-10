Arkheron: Diablo-inspiriertes Battle Royale vorgestellt

Neue Einblicke in Arkheron wurden während der PC Gaming Show präsentiert. Das ungewöhnliche PvP-Spiel kombiniert isometrische Action im Stil von Diablo mit Battle-Royale-Elementen und kooperativen Teamkämpfen.

Schauplatz ist die düstere Dimension Arkheron, ein surrealer Ort, der aus den Erinnerungen und Emotionen der Welt der Lebenden entstanden ist. Im Zentrum steht ein geheimnisvoller Turm, dessen Struktur aus den Fragmenten vergangener Leben erschaffen wurde.

In jeder Partie treten Dreierteams gegeneinander an und versuchen, den Turm zu erklimmen. Nur wer sich gegen die Konkurrenz behauptet und bis zur Spitze vordringt, kann als Sieger hervorgehen.

Eine Besonderheit des Spiels ist das Fortschrittssystem während der Matches. Statt klassischer Charakterklassen bestimmen gefundene Gegenstände die Fähigkeiten der Spieler. Jedes Artefakt verleiht neue Kräfte und eröffnet zusätzliche taktische Möglichkeiten.

Dadurch entstehen dynamische Builds, die sich während einer Runde ständig verändern können. Spieler sammeln und kombinieren Ausrüstung, um ihre Strategie flexibel an die jeweilige Situation anzupassen und gegnerische Teams zu überlisten.

Laut den Entwicklern beeinflussen die Entscheidungen nicht nur die verfügbaren Fähigkeiten, sondern auch die Identität der Spielfigur innerhalb eines Matches. Jede Runde soll dadurch einen eigenen Verlauf nehmen und unterschiedliche Spielstile ermöglichen.

Der auf der PC Gaming Show gezeigte Blick hinter die Kulissen deutete außerdem an, dass Teamarbeit eine entscheidende Rolle spielen wird. Nur gut koordinierte Gruppen dürften eine realistische Chance haben, den Turm zu erklimmen und als letztes Team übrig zu bleiben.

Wer das Spiel selbst ausprobieren möchte, kann sich bereits jetzt für kommende Testphasen auf der offiziellen Website registrieren.