Arma Reforger: Einzelspielerkampagne enthüllt

Nach monatelangen Spekulationen wurde jetzt die kommende Einzelspielerkampagne für den Militär-Shooter Arma Reforger enthüllt.

Seit dem Jahr 2022 kämpfen Spieler der Militärsimulation Arma Reforger in authentischen Online-Schlachten mit bis zu 128 Spielern um Sieg und Niederlage.

Während der Shooter bisher ein reines Mehrspielererlebnis darstellte, wird sich das mit Update 1.6 ändern. Gemeinsam mit der neuen Kolgujev-Karte wird dann erstmals auch eine Einzelspielerkampagne hinzugefügt.

In der fünfteiligen Kampagne erleben Spieler die Geschichte eines geheimen Überfalls amerikanischer Spezialeinheiten auf wichtige sowjetische Militärinfrastrukturen auf der Insel Kolgujev.

Einige Content-Creator, wie etwa der YouTuber „Dynamic“, hatten bereits die Möglichkeit, die Kampagne im Zuge eines privaten Playtests zu Update 1.6 auszuprobieren und auf Video festzuhalten. Wann das Update erschienen wird, ist derzeit nicht bekannt: