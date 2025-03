Arma Reforger: Update 1.3: Fire Support verbessert Kampferlebnis

Autor:, in / Arma Reforger

Update 1.3: Fire Support bringt neue Fahrzeuge, Waffen und Gameplay-Verbesserungen in Arma Reforger.

Bohemia Interactive gibt die Veröffentlichung des Arma Reforger Updates 1.3: Fire Support bekannt. Dieses Update bietet neue Fahrzeuge, Waffen und Gameplay-Verbesserungen, die das Kampferlebnis verbessern.

Mit Mörsergranaten, Gunship Hubschraubern und zerstörbaren Gebäuden und Bäumen müssen die Spieler sich an die Umwelt anpassen, um zu überleben.

Neue Kampffahrzeuge und Kampfhubschrauber

Zwei Schützenpanzer sind nun auf dem Schlachtfeld verfügbar. Der LAV-25, der mit einer 25 mm-Autokanone M242 und einem 7,62-mm-Koaxial-Maschinengewehr M240 ausgestattet ist, bietet den US-Streitkräften eine leistungsstarke neue Frontlinie mit einem 7-fachen optischen Visier für Gefechte auf große Entfernung.

Der BRDM-2, ein leichteres Aufklärungsfahrzeug, verstärkt mit seinem 14,5-mm-KPVT-Maschinengewehr und dem 7,62-mm-PKT die sowjetischen und FIA-Kräfte.

Die Hubschrauber UH-1H und Mi-8MT sind nicht mehr nur Transporter, sondern auch Kampfhubschrauber mit abnehmbaren Raketenkapseln und fortschrittlichen Kollimator Zielgeräten für präzises Zielen. Mit mehreren Munitionsoptionen und verbesserter Feuerkraft können die Pilot das Schlachtfeld von oben dominieren.

Mörser & Zerstörungsmechanik

Arma Reforger führt realistische und realitätsnahe Mörsersysteme ein, die es den Spieler ermöglichen, feindliche Vorstöße zu unterdrücken, Versorgungslinien zu unterbrechen und Zerstörung aus kilometerweiter Entfernung zu verursachen. Der sowjetische 82-mm-Mörser 2B14 und der US-amerikanische 81-mm-Mörser M252 erfordern für eine maximale Wirkung die Koordination mit Spottern.

Durch umfallende Bäume und einstürzende Gebäude wird das dynamische Schlachtfeld nun zur Realität. Zudem verändern Mörserangriffe, Hubschrauber-Raketenbeschuss und Fahrzeuggefechte die Umgebung.

Neues Einzelspielerszenario: Eliminierung

In einer neuen Einzelspielermission schlüpfen Spieler in die Rolle eines US-Spezialeinsatzkommandos, das einen hochrangigen sowjetischen Offizier in Régina ausschalten soll. Ob man aus der Ferne schießt, einen explosiven Hinterhalt legt oder sich aus der Nähe mit einer unterdrückten Waffe einschleust – die Mission bietet mehrere Ansätze zum Erfolg.

Zusätzliche Erweiterungen & überarbeitete Spielsysteme

Erweiterte Fahrzeuglogistik: Transportfahrzeuge (M923A1, URAL-4320) können jetzt bis zu 1.500 Vorräte transportieren. Neue Transport- und Frachtvarianten des UAZ-452 verbessern Mobilität und Versorgungskapazität. Die FIA-Kräfte haben jetzt Zugang zu UAZ-452, BTR-70 und BRDM-2 Fahrzeugen. Außerdem wurden zivile Varianten der Hubschrauber UH-1H und Mi-8 eingeführt.

Transportfahrzeuge (M923A1, URAL-4320) können jetzt bis zu 1.500 Vorräte transportieren. Neue Transport- und Frachtvarianten des UAZ-452 verbessern Mobilität und Versorgungskapazität. Die FIA-Kräfte haben jetzt Zugang zu UAZ-452, BTR-70 und BRDM-2 Fahrzeugen. Außerdem wurden zivile Varianten der Hubschrauber UH-1H und Mi-8 eingeführt. Ranghöhere Munitionsnachschubdepots: Spieler müssen einen höheren Rang erreichen, um Zugang zu fortschrittlicheren Waffen und Ausrüstungsgegenständen zu erhalten, wodurch das Arsenalsystem ausbalanciert wird.

Spieler müssen einen höheren Rang erreichen, um Zugang zu fortschrittlicheren Waffen und Ausrüstungsgegenständen zu erhalten, wodurch das Arsenalsystem ausbalanciert wird. Konfliktmodus-Verbesserungen: Spieler können nicht mehr auf umkämpften Basen spawnen, was Strategie und Planung noch wichtiger macht. Die Eroberungszeit hängt nun von der Funknetzwerkverbindung ab, was die taktische Tiefe erhöht. Kleinere Konflikt-Spielmodi wurden für schnellere Schlachten eingeführt.

Spieler können nicht mehr auf umkämpften Basen spawnen, was Strategie und Planung noch wichtiger macht. Die Eroberungszeit hängt nun von der Funknetzwerkverbindung ab, was die taktische Tiefe erhöht. Kleinere Konflikt-Spielmodi wurden für schnellere Schlachten eingeführt. KI-Verbesserungen: KI-Soldaten können jetzt bewegliche Ziele besser verfolgen, effektiver in Deckung gehen, Gegenangriffe durchführen und Flankenmanöver ausführen, was sie zu einer tödlicheren und realistischeren Bedrohung macht.

Update 1.3: Fire Support ist ab sofort verfügbar. Arma Reforger ist für Xbox Series X|S, PC (Steam) und PlayStation 5 erhältlich.