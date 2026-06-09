ARMATUS: Brutaler Roguelite-Shooter erscheint direkt im Xbox Game Pass

Armatus erscheint im Winter für Xbox Series X|S und direkt im Game Pass.

Ein zerstörtes Paris, dämonische Horden und himmlische Kräfte stehen im Mittelpunkt von Armatus. Im Rahmen eines neuen Trailers wurde bestätigt, dass der Third-Person-Roguelite-Shooter im Winter für Xbox Series X|S erscheinen wird.

Zusätzlich wurde noch einmal bekannt gegeben, dass Armatus direkt zum Launch im Xbox Game Pass verfügbar sein wird.

Die wichtigsten Features von Armatus im Überblick

Third-Person-Roguelite-Shooter

Dämonische Endzeitwelt in Paris

Schnelles, actionreiches Kampfsystem

Kombination aus Fernkampf und Nahkampf

Mächtige himmlische Fähigkeiten

Permanente Fortschritte über mehrere Runs hinweg

Zahlreiche Waffen- und Build-Kombinationen

Große Bossgegner und dämonische Kreaturen

Veröffentlichung direkt im Xbox Game Pass

Entwickelt wird Armatus von Counterplay Games, während Fictions als Publisher fungiert.

Ein konkretes Veröffentlichungsdatum steht derzeit noch aus. Fest steht jedoch, dass Armatus im Winter für Xbox Series X|S erscheinen und direkt im Xbox Game Pass verfügbar sein wird.