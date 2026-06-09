ARMATUS: Brutaler Roguelite-Shooter erscheint direkt im Xbox Game Pass

Ein zerstörtes Paris, dämonische Horden und himmlische Kräfte stehen im Mittelpunkt von Armatus. Im Rahmen eines neuen Trailers wurde bestätigt, dass der Third-Person-Roguelite-Shooter im Winter für Xbox Series X|S erscheinen wird.
Zusätzlich wurde noch einmal bekannt gegeben, dass Armatus direkt zum Launch im Xbox Game Pass verfügbar sein wird.
Die wichtigsten Features von Armatus im Überblick
- Third-Person-Roguelite-Shooter
- Dämonische Endzeitwelt in Paris
- Schnelles, actionreiches Kampfsystem
- Kombination aus Fernkampf und Nahkampf
- Mächtige himmlische Fähigkeiten
- Permanente Fortschritte über mehrere Runs hinweg
- Zahlreiche Waffen- und Build-Kombinationen
- Große Bossgegner und dämonische Kreaturen
- Veröffentlichung direkt im Xbox Game Pass
Entwickelt wird Armatus von Counterplay Games, während Fictions als Publisher fungiert.
Ein konkretes Veröffentlichungsdatum steht derzeit noch aus. Fest steht jedoch, dass Armatus im Winter für Xbox Series X|S erscheinen und direkt im Xbox Game Pass verfügbar sein wird.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wird dann ausprobiert 😅
Auf jeden Fall.
Einer der ganz wenigen Titel, die mich wirklich interessieren!
Sieht ok aus, vlt wenn ich Zeit dazu finde.
Das sieht doch extrem Fett aus! Wird auf jedenfall ausprobiert.
Auf jeden Fall ein solides Spiel für den Game Pass, gefällt mir ganz gut.
Sieht sehr vielversprechend aus. Genau mein Stil.
Probiere ich auf jeden Fall aus
Die letzten Jahre: Rougelite hier, Rougelite da, ich kanns eigentlich nicht mehr sehen.
Aber Naja, Gamepass, also vllt trotzdem mal probieren.