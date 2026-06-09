ARMATUS: Brutaler Roguelite-Shooter erscheint direkt im Xbox Game Pass

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Image: Fictions

Armatus erscheint im Winter für Xbox Series X|S und direkt im Game Pass.

Ein zerstörtes Paris, dämonische Horden und himmlische Kräfte stehen im Mittelpunkt von Armatus. Im Rahmen eines neuen Trailers wurde bestätigt, dass der Third-Person-Roguelite-Shooter im Winter für Xbox Series X|S erscheinen wird.

Zusätzlich wurde noch einmal bekannt gegeben, dass Armatus direkt zum Launch im Xbox Game Pass verfügbar sein wird.

Die wichtigsten Features von Armatus im Überblick

  • Third-Person-Roguelite-Shooter
  • Dämonische Endzeitwelt in Paris
  • Schnelles, actionreiches Kampfsystem
  • Kombination aus Fernkampf und Nahkampf
  • Mächtige himmlische Fähigkeiten
  • Permanente Fortschritte über mehrere Runs hinweg
  • Zahlreiche Waffen- und Build-Kombinationen
  • Große Bossgegner und dämonische Kreaturen
  • Veröffentlichung direkt im Xbox Game Pass

Entwickelt wird Armatus von Counterplay Games, während Fictions als Publisher fungiert.

Ein konkretes Veröffentlichungsdatum steht derzeit noch aus. Fest steht jedoch, dass Armatus im Winter für Xbox Series X|S erscheinen und direkt im Xbox Game Pass verfügbar sein wird.

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9 Kommentare Added

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  8. xS1NN3Dx 23025 XP Nasenbohrer Level 2 | 10.06.2026 - 02:19 Uhr

    Die letzten Jahre: Rougelite hier, Rougelite da, ich kanns eigentlich nicht mehr sehen.

    Aber Naja, Gamepass, also vllt trotzdem mal probieren.

    0

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