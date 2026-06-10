ARMATUS: Trailer zeigt Dämonenschlachten im zerstörten Paris

Actionreiche Spielszenen aus Armatus gewähren einen ersten Blick auf den kommenden Third-Person-Roguelite-Shooter von Counterplay Games und Fictions, der im Rahmen seiner Ankündigung mit einem neuen Trailer vorgestellt wurde.

Im Mittelpunkt steht ein von Dämonen überranntes Paris, in dem die letzten Überlebenden der Menschheit um ihre Existenz kämpfen. Nachdem der sogenannte Cosmic Pact gebrochen wurde, droht die Welt endgültig im Chaos zu versinken.

Spieler übernehmen die Rolle des letzten übernatürlichen Kriegers eines uralten Ordens. Ausgerüstet mit mächtigen Schusswaffen und himmlischen Fähigkeiten stellt er sich den dämonischen Horden auf der Suche nach dem Sunless Gate, einem verlorenen Tor zum Himmel, das möglicherweise die Rettung der Menschheit darstellt.

Der neue Trailer präsentiert schnelle Gefechte gegen große Gegnergruppen und liefert zudem erste Eindrücke von mehreren bislang nicht gezeigten Bossgegnern. Wie für das Roguelite-Genre typisch, gehören Tod und Neuanfang zum Spielprinzip. Nach jedem Scheitern kehrt der Krieger zurück, um einen weiteren Versuch zu wagen und neue Fortschritte zu erzielen.

Neben klassischen Feuerwaffen sollen vor allem übernatürliche Kräfte eine wichtige Rolle im Kampf spielen. Die Mischung aus Shooter-Action, Wiederholungsmechaniken und düsterem Fantasy-Setting bildet dabei das Fundament des Spielerlebnisses.

Armatus erscheint im Winter für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 sowie PC und wird direkt zum Launch im Xbox Game Pass verfügbar sein.