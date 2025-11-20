Armatus: Unsterblicher Krieger in heiliger Rüstung

In Armatus beschützt ein unsterblicher Krieger in heiliger Rüstung die letzten Überlebenden.

Die Xbox Partner Preview wurde heute mit Armatus eröffnet, einem Actionspiel von Counterplay Games.

Armatus erzählt eine düstere, actiongeladene Geschichte in einer biblisch geprägten Endzeitwelt. Verlassene Kleriker sind die letzten überlebenden Menschen, und der Spieler übernimmt die Rolle eines geheimnisvollen, unsterblichen Kriegers, der durch heilige Rüstung gebunden ist.

Seine Aufgabe ist es, diese vier letzten Sterblichen zu beschützen und auf dem sogenannten „Scoured Path“ nach dem mythischen „Sunless Gate“ zu suchen – einem Tor, das möglicherweise ihre Rettung verspricht.

Der „Scoured Path“ ist ein sich ständig veränderndes Labyrinth, das durch ein kosmisches Unheil aus einer albtraumhaften Version von Paris entstanden ist. Jeder Durchgang ist einzigartig: Räume, Gegner und Belohnungen werden prozedural generiert, sodass keine Reise der anderen gleicht.

Die Spieler bewegen sich durch eine Welt, die gleichermaßen faszinierend wie verstörend ist, und müssen sich auf immer neue Herausforderungen einstellen.

Doch die Umgebung lässt keine Zeit zum Staunen, denn die Wege sind von grotesken Dämonenhorden bevölkert. Diese Wesen verfügen über unterschiedliche infernale Fähigkeiten, Taktiken und Schwachpunkte. Manche von ihnen sind legendär und gefürchtet selbst unter ihresgleichen – sie setzen alles daran, den Spieler zu vernichten und die zerstörte Stadt Paris mit seinen Überresten zu schmücken.

Armatus erscheint 2026 für Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud, Xbox Game Pass Ultimate sowie für PC via Steam, PlayStation 5 und Nintendo Switch 2.