ARMATUS: Xbox Game Pass und Play Anywhere-Unterstützung bestätigt

6 Autor: , in News / ARMATUS
Image: Fictions

Höllen-Paris enthüllt: ARMATUS bringt brutale Roguelite-Action direkt in den Xbox Game Pass!

Mit ARMATUS wurde ein neues Third-Person-Roguelite-Shooter-Spiel vorgestellt, das euch in ein düsteres, von Dämonen überranntes Paris versetzt.

Im Mittelpunkt steht ein actiongeladenes Singleplayer-Erlebnis, das Shooter-Gameplay, übernatürliche Fähigkeiten und eine apokalyptische Spielwelt miteinander verbindet.

Ihr schlüpft in die Rolle des letzten überlebenden Kriegers eines uralten Ordens und durchkämmt die Ruinen der französischen Metropole auf der Suche nach dem Sunless Gate, einem verschollenen Tor zum Himmel, das über das Schicksal der Welt entscheiden soll.

ARMATUS setzt auf eine Third-Person-Perspektive und kombiniert klassisches Gunplay mit mächtigen Kräften.

Neben schweren Feuerwaffen kommen übernatürliche Fähigkeiten zum Einsatz, die euch im Kampf gegen dämonische Horden unterstützen.

Als Roguelite-Spiel verändert sich jeder Durchlauf, wodurch Levels, Gegner und Herausforderungen immer wieder neu zusammengesetzt werden. Genau dieser Gameplay-Loop aus Progression, Permadeath-Mechaniken und stetiger Verbesserung der eigenen Fähigkeiten steht im Zentrum des Spielerlebnisses und sorgt für langfristige Motivation.

Hier noch einmal der Trailer für euch:

6 Kommentare Added

  1. Khaabel 35365 XP Bobby Car Raser | 18.12.2025 - 18:56 Uhr

    Mit dem Game Pass kann man das natürlich sehr gut ausprobieren. Vielleicht ist das ja was.

    0
  2. Katanameister 272220 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 18.12.2025 - 19:09 Uhr

    Sieht nach einem guten Game Pass Spiel aus, werde ich auf jeden Fall zocken, das Spielprinzip macht sicher süchtig.

    0
  4. Kaladin 3190 XP Beginner Level 2 | 18.12.2025 - 19:22 Uhr

    Kannte ich gar nicht das Spiel. Sieht aber nett aus und mal eine interessant Kombination aus Genres …

    0
  6. Deeage 18920 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 18.12.2025 - 19:40 Uhr

    Bei Roguelite-Action hatte ihr mich schon. Wobei als Shooter da war ich bisher skeptisch aber im Gamepass kann ich es mal ausprobieren

    0

