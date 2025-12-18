ARMATUS: Xbox Game Pass und Play Anywhere-Unterstützung bestätigt

Höllen-Paris enthüllt: ARMATUS bringt brutale Roguelite-Action direkt in den Xbox Game Pass!

Mit ARMATUS wurde ein neues Third-Person-Roguelite-Shooter-Spiel vorgestellt, das euch in ein düsteres, von Dämonen überranntes Paris versetzt.

Im Mittelpunkt steht ein actiongeladenes Singleplayer-Erlebnis, das Shooter-Gameplay, übernatürliche Fähigkeiten und eine apokalyptische Spielwelt miteinander verbindet.

Ihr schlüpft in die Rolle des letzten überlebenden Kriegers eines uralten Ordens und durchkämmt die Ruinen der französischen Metropole auf der Suche nach dem Sunless Gate, einem verschollenen Tor zum Himmel, das über das Schicksal der Welt entscheiden soll.

ARMATUS setzt auf eine Third-Person-Perspektive und kombiniert klassisches Gunplay mit mächtigen Kräften.

Neben schweren Feuerwaffen kommen übernatürliche Fähigkeiten zum Einsatz, die euch im Kampf gegen dämonische Horden unterstützen.

Als Roguelite-Spiel verändert sich jeder Durchlauf, wodurch Levels, Gegner und Herausforderungen immer wieder neu zusammengesetzt werden. Genau dieser Gameplay-Loop aus Progression, Permadeath-Mechaniken und stetiger Verbesserung der eigenen Fähigkeiten steht im Zentrum des Spielerlebnisses und sorgt für langfristige Motivation.

Hier noch einmal der Trailer für euch: