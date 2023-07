Armored Core VI: Fires of Rubicon: Erste Reaktionen von den Preview-Events

Armored Core VI: Fires of Rubicon konnte bereits angespielt werden. In einem Teaser zeigt euch Bandai Namco erste Reaktionen zu dem Titel.

Mit dem neuesten Ableger der Armored Core Serie holt der Publisher ein Franchise wieder auf die Fläche, um das es bislang 10 Jahre sehr ruhig war. Die Federführung übernimmt dabei FromSoftware, das Studio erntete in der Vergangenheit viele Lorbeeren für ihre Dark Souls Spiele oder Sekiro und Bloodborn.

Armored Core betreute und entwickelte das Studio bereits vor dem Sprung in die Dark-Fantasy, bis es mit Armored Core V und seinem Sequel Armored Core: Verdict Day auf der Xbox 360 und der PlayStation 3 die letzten Spiele um die Mechs produzierte.

Bandai Namco Entertainment veranstaltete ein großes Event, damit man den heiß erwarteten neuen Titel Armored Core VI: Fires of Rubicon von FromSoftware anspielen konnte.

Erste Stimmen zu der Mech-Action hat man nun zusammengefasst und präsentiert diese in einem kurzen Video. Die Stimmen dazu fallen zum Teil sehr euphorisch aus. Man darf also gespannt sein, was Bandai Namco Entertainment in Zukunft noch weiter zu dem Spiel präsentieren wird, welches am 25. August veröffentlicht wird.

Armored Core VI: Fires of Rubicon erscheint am 25. August für die Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 und 5 sowie auf dem PC.

Den Titel könnt ihr bereits vorbestellen: