Armored Core VI: Fires of Rubicon: Hier gibt es die Aufzeichnung zum Showcase

Schaut euch hier die Aufzeichnung zum Armored Core VI: Fires of Rubicon Showcase.

Bandai Namco Entertainment hat in der vergangenen Nacht Armored Core VI: Fires of Rubicon in einem Showcase vorgestellt. Die Aufzeichnung könnt ihr euch hier anschauen:

Eine ausführliche Vorschau zum Spiel findet ihr hier. Armored Core VI: Fires of Rubicon erscheint am 25. August für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4/5 und PC.

