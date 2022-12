Armored Core VI: Fires of Rubicon: Kampagne des Mech-Titels nicht im Koop spielbar

Die Kampagne des kommenden Mech-Titels Armored Core VI: Fires of Rubicon wird nicht kooperativ spielbar sein.

In einem ausführlichen Interview wurden seitens Entwickler From Software bereits einige Details zum 2023 erscheinenden Mech-Titel Armored Core VI: Fires of Rubicon verraten.

Fires of Rubicon setzt auf eine Missions-basierte Level-Struktur ohne Open World und enthält keine Verbindungen zu älteren Teilen der Reihe. Außerdem bezeichnete Director Masaru Yamamura die Boss-Kämpfe als Highlight des Spiels.

In Sachen Multiplayer wird der sechste Teil auf Versus-Gefechte im Stile seiner Vorgänger setzen. Warum eine Koop-Kampagne hingegen nicht eingeplant ist, begründet Yamamura wie folgt:

„Andererseits haben wir uns im Story-Modus, dem Hauptteil des Spiels, dafür entschieden, kein kooperatives Spiel einzubauen, weil wir die dynamische Action, das freie Bewegen der Einheit und die aktiven Änderungen, die man während der Missionen vornehmen kann, betonen wollen. Wir konzentrieren uns auf die intensive Erfahrung, die man nur im Einzelspielermodus machen kann.“

Armored Core VI: Fires of Rubicon erscheint 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.