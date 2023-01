Armored Core VI: Fires of Rubicon: Keine neuen Details auf der Taipei Game Show

Die Präsentation zu Armored Core VI: Fires of Rubicon auf der Taipei Game Show wird deutlich kürzer ausfallen und keine neuen Details beinhalten.

Ende letzter Woche wurde bekannt, dass der kommende Mech-Titel Armored Core VI: Fires of Rubicon mit einer einstündigen Präsentation auf der Taipei Game Show vertreten sein wird.

Die offizielle Webseite der Veranstaltung wurde kürzlich aktualisiert und offenbart nun eine Planänderung, die bei Aromred Core-Fans nicht auf viel Gegenliebe treffen dürfte.

So wird die Präsentation, statt der ursprünglich geplanten Länge von einer Stunde, nur 20 Minuten lang sein und lediglich aus einem vorab aufgezeichneten Interview mit Producer Yasuke Ogura bestehen. Eine anschließende Fragerunde mit dem Publikum ist nicht vorgesehen.

Neue Informationen zu Armored Core VI: Fires of Rubicon sind also während dem Event nicht zu erwarten und auch in Bezug auf erste Gameplay-Eindrücke müssen sich Fans weiterhin gedulden.

Wer trotzdem gerne live dabei sein möchte, kann den Stream am 3. Februar ab 13:00 Uhr über den YouTube-Kanal von Bandai Namco verfolgen.

Armored Core VI: Fires of Rubicon erscheint 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.