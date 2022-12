Armored Core VI: Fires of Rubicon: Keine Open-World und keine Verbindung zu den Vorgängern

Der von From Software entwickelte Mech-Titel Armored Core VI: Fires of Rubicon wird nicht auf eine Open-World setzen und keine Verbindungen zu den Vorgängerspielen enthalten.

Während den diesjährigen Game Awards wurde mit Armored Core VI: Fires of Rubicon das nächste Projekt von Entwickler From Software per beeindruckendem Trailer enthüllt.

In einem neuen Interview mit IGN verriet jetzt From Software-Präsident Hidetaka Miyazaki gemeinsam mit Director Masaru Yamamura, dass der Mech-Titel weder auf eine Open-World, noch auf direkte Verbindungen zu den Vorgängerspielen setzen wird:

„Um das klarzustellen: Armored Core VI wird eine missionsbasierte Struktur für den Einzelspielermodus haben. Es ist nicht völlig offen – es wird bei dieser missionsbasierten Struktur bleiben. In Bezug auf die Aufnahme im Trailer. In dem Trailer wurde eine große Katastrophe gezeigt, die enorme Veränderungen in der Umgebung mit sich brachte – ähnlich wie bei einer Eiszeit. Diese Aufnahme ist einfach eine direkte Darstellung der Welt von Armored Core VI und der Mech-Piloten, die solche dramatischen Veränderungen überleben müssen. Das ist es also, was wir mit dieser Aufnahme zu zeigen versuchen.“ „Wir würden dies gerne als eine völlig neue Geschichte betrachten. Es gibt keine direkten Verbindungen zu den vorherigen Spielen, was die Fortsetzung der Geschichte angeht. Es handelt sich um ein brandneues Setting und eine brandneue Geschichte, die die Spieler genießen können.“

Auch wenn Armored Core VI: Fires of Rubicon im Gegensatz zu früheren Titeln den Fokus auf das Singleplayer-Erlebnis verschiebt, wird auch ein Versus-Modus im Stile der älteren Ableger der Reihe mit von der Partie sein:

„Ja, wir planen einen Versus-Modus, ähnlich wie in früheren Armored Core-Titeln, in dem ihr euren Mech anpassen und mit diesem vollständig angepassten Mech in die Schlacht gegen andere ziehen könnt. Aber wir werden zu einem späteren Zeitpunkt mehr Details dazu bekannt geben. Das Hauptaugenmerk in AC6 – zumindest was den Story-Modus angeht – liegt auf der Entwicklung und dem Verlauf der Geschichte. Wir haben uns beim Story-Modus auf den Einzelspielermodus konzentriert. Weitere Details zum Multiplayer-Modus werden wir zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.“

Armored Core VI: Fires of Rubicon erscheint 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.