Armored Core VI: Fires of Rubicon: Riesiger Mech unterstützt Presse-Event

In einem Flugzeughangar in Süd-Kalifornien hatte eine Auswahl an Content-Creatoren die Möglichkeit, Armored Core VI: Fires of Rubicon anzuspielen.

Das neueste Spiel aus dem Hause FromSoftware, Armored Core VI: Fires of Rubicon, steht kurz vor seiner Veröffentlichung. Allerdings ist dies kein Grund für den Publisher Bandai Namco Entertainment, die Werbe-Reißleine zu ziehen. Ganz im Gegenteil, in einem Flugzeughangar in Süd-Kalifornien fand ein riesiges Event statt, um ihr neuestes Spiel zu bewerben.

Viele Content-Creator aus dem Bereich YouTube, Twitch sowie der Presse hatten dort erneut die Möglichkeit, sich an das Gamepad zu setzen und das Spiel zu testen. Als besonderes Schmankerl durften die Teilnehmer sich in ein riesiges Stahlkonstrukt setzen, welches sogar in der Lage war, Autos ohne Weiteres umzuwerfen.

Schaut selbst:

Auch wir können nach unserer Teilnahme an einem Preview-Event in Frankfurt am Main die Veröffentlichung des Spiels kaum abwarten. Den ausführlichen Vorschaubericht dazu findet ihr hier.

Armored Core VI: Fires of Rubicon erscheint am 25. August für die Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4/5 sowie auf dem PC.

Den Titel könnt ihr bereits vorbestellen: