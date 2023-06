Armored Core VI: Fires of Rubicon: Souls-Like Erkundung nicht im Fokus

Armored Core VI: Fires of Rubicon legt den Fokus des Spiels nicht auf Erkundung, sondern eher auf die Anpassung des eigenen Charakters.

FromSoftware ist bekannt für Spiele wie Dark Souls oder Elden Ring – da vergisst man gut und gerne, dass die Spielschmiede derzeit an „Armored Core VI: Fires of Rubicon“ arbeitet, das bereits im August veröffentlicht werden soll.

Game Director Masaru Yamamura gab nun in einem Interview mit RuliWeb bekannt, dass es im Team Diskussionen darüber gegeben habe, dem Spiel einen neuen Spielstil zu verpassen. Jedoch haben sie sich letztlich dagegen entschieden, auf Erkundungen wie in Elden Ring zu setzen.

Das Besondere an der Reihe sei es, das Movement seines Charakters anzupassen und zu schauen, wie sich das Gameplay dadurch verändert.

„In dieser Hinsicht hatten wir das Gefühl, dass der Erkundungsaspekt des Gameplays von Armored Core nicht gut passt. Dies führte uns zu dem Schluss, dass Armored Core 6 eher ein missionsbasiertes Erlebnis sein würde.“

Nichtsdestotrotz werde das Spiele große Gebiete bieten, die sich auch auf mehreren Ebenen in der Höhe entfalten werden.

„Sie werden immer noch die gleiche Art der dynamischen Bewegung auf einer dreidimensionalen Karte mit mehreren Höhenänderungen vorfinden. Wir hoffen, dass Ihnen dieser Aspekt gefällt. Ich denke, dass es eine andere Art von Vergnügen sein wird, sich zu bewegen und die Ecken und Winkel einer gut gestalteten Karte zu erkunden.“, sagt Yamamura.

Auch, wenn das Spiel kein Souls-Like Spiel sein wird, können sich Spieler über dynamische Bosskämpfe und weitere Herausforderungen freuen.

Armored Core VI: Fires of Rubicon erscheint am 25. August für Xbox One, Xbox Series X/S, Playstation 5, PlayStation 4 und PC.