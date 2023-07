Armored Core VI: Fires of Rubicon: Story-Trailer zeigt gefährliche Welt Rubicon 3

Schaut euch den Story-Trailer zum Mech-Kampfspiel Armored Core VI: Fires of Rubicon an, der euch nach Rubicon 3 entführt.

Ein neuer Trailer bietet den Spieler einen Einblick in die gefährliche Welt, die sie auf Rubicon 3 erwartet. Dort Profit zu machen ist äußerst risikoreich, besonders wenn Betreuer Walter involviert ist. Der Trailer zeigt, wie seine Jagdhunde ihre Mission mit rücksichtsloser Hartnäckigkeit ausführen und außerdem die Ereignisse, welche zum Anfang von Armored Core VI: Fires of Rubicon führen werden.

Armored Core VI: Fires of Rubicon ist das neue, actionreiche Spiel von FromSoftware und Bandai Namco Entertainment. Das Spiel bietet rasante, omnidirektionale Mech-Kämpfe, tiefgreifende Anpassungen des eigenen Armored Core und spannende Bosskämpfe.

Es wird sowohl die englische als auch die japanische Sprachausgabe unterstützen, während die Ingame-Texte für viele Sprachregionen lokalisiert wurden. Käufer der Versionen für PlayStation 4 bzw. Xbox One erhalten kostenlos ein Upgrade auf die Current Gen-Fassungen.

Armored Core VI: Fires of Rubicon erscheint am 25. August für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC (über Steam).