Army of Ruin: Kampf gegen die Armee des Bösen

In einem neuen Video zeigen wir euch Spielszenen aus dem Kampf gegen die Armee des Bösen in Army of Ruin auf der Xbox Series X.

In Army of Ruin werdet ihr zu einem legendären Helden in einem Kampf gegen die Armee des Bösen. Kämpft euch durch unzählige Horden von Gegnern und verbessert eure Fähigkeiten oder lernt neue, die es euch ermöglichen hunderte Feinde in Sekunden zu besiegen. Findet mächtige Kombinationen eurer Fähigkeiten heraus, um die Feinde in die Flucht zuschlagen und am Ende jedes Levels gegen einen General der Armee des Bösen zu kämpfen.

Army of Ruin | Die Schmiedestadt

Army of Ruin ist für 7,99 Euro im Microsoft Store verfügbar.

