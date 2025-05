Arrowhead Game Studios: Nächstes Projekt ohne PlayStation-Partnerschaft

Mit dem auf Konsolen exklusiv für PlayStation veröffentlichten Helldivers 2 gelang Entwickler Arrowhead Game Studios einer der großen Hits des Videospieljahres 2024. Gleichzeitig war der PvE-Shooter einer der wenigen Lichtblicke in Sonys Live-Service-Angebot.

Dank des großen Erfolgs wird es dem Studio nun möglich sein, für sein nächstes Projekt auf eine Playstation-Partnerschaft zu verzichten und dieses stattdessen in kompletter Eigenregie zu entwickeln, wie Arrowheads Shams Jorjani via Discord mitteilt:

„Das Wunderbare ist, dass die Zukunft von Arrowhead dank der großartigen Unterstützung von euch großartigen Leuten ziemlich rosig aussieht und wir die Freiheit haben, einige wirklich coole Konzepte zu erforschen, die wir sonst nicht haben könnten. Game 6 (unser nächstes Projekt) wird dank euch so kommen, wie es kommen wird.“

„Das nächste Spiel wird zu 100 % von uns finanziert, also werden wir auch zu 100 % das Sagen haben.“

„Auf keinen Fall. Playstation ist großartig“, so Jorjani auf die Frage nach negativen Auswirkungen der Partnerschaft. „Ohne sie gäbe es kein Helldivers. Wir sind offen dafür, in Zukunft wieder mit ihnen zusammenzuarbeiten. Sie sind unglaublich spiel- und entwicklungsorientiert. Solide Partner. Und ich sage es einfach so, wie es ist. Ich will ihnen nicht in den Arsch kriechen.“